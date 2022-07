10.07.2022 h 18:12 commenti

Centrodestra in fermento, nasce il gruppo consiliare “Italia al centro”

Due consiglieri comunali aderiscono al nuovo soggetto politico di Giovanni Toti e di Giorgio Silli. Lasciano il gruppo Centrodestra. Il retroscena della cena “per pochi”

Mentre lo scacchiere politico del centrosinistra pratese è semi immobile rispetto alle elezioni amministrative del 2024, quello del centrodestra è vivacissimo. L’ultima mossa porta la firma dell’onorevole Giorgio Silli che riesce a far entrare in Consiglio comunale il neonato movimento politico “Italia al centro’ di Giovanni Toti. I consiglieri comunali Eva Betti e Mirko Lafranceschina, da sempre vicini al deputato pratese, oggi, 10 luglio, hanno infatti comunicato la propria adesione a Italia al centro e la formale costituzione del gruppo consiliare “Prato al Centro”, abbandonando così il “Centrodestra”, gruppo formato nel 2020 insieme agli altri due fuoriusciti dalla Lega, Leonardo Soldi e Claudiu Stanasel. “Restiamo saldamente nel centrodestra ed all’opposizione della giunta Biffoni. La nostra adesione a Italia al Centro - spiegano i due consiglieri - vuole essere uno strumento per poter meglio affrontare i prossimi appuntamenti elettorali. Siamo convinti che percorsi condivisi, che vedano la complementarità delle varie forze alternative all’attuale maggioranza, non possano che portate alla fine dell’egemonia del potere della sinistra. Solo insieme si vince”. Unità dichiarata ma ben lontana da essere realizzata. La creazione repentina del gruppo rispetto alla nascita del partito di Toti, è anche un segnale ben chiaro che Silli manda ai tre principali partiti del centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, rei di aver organizzato un incontro sull’appuntamento elettorale del 2024 senza invitare ne’ il deputato pratese né un rappresentante del gruppo Centrodestra, impegnato da mesi a ricucire una colazione sfilacciata. Lo si capisce dalla dichiarazione rilasciata a Notizie di Prato da Leonardo Soldi che diventerà capogruppo del Centrodestra al posto di Lafranceschina: “Quando è nato il nostro gruppo non sono stati posti vincoli legati ad un progetto se non quello di coalizione. Evidentemente- afferma Soldi - per Betti e Lafranceschina non ci sono più le condizioni per tale obiettivo. In questo momento sembra di no anche a me ma la speranza è l’ultima a morire”. E aggiunge con uno sguardo al futuro partendo dallo status quo e dalla vicinanza della nuova formazione con Prato riparte: “In questo momento l’ipotesi terzo polo è più che probabile. Tutto sta nella capacità delle forze di centrodestra, nazionali e locali, di essere attraenti per il terzo polo nella creazione di un progetto politico”. Come a dire: l’unità è ancora possibile ma va cercata e costruita.

