Centrodestra e centrosinistra alle prese con le liste. Rita Pieri dice no a Forza Italia che la voleva capolista

Al suo posto potrebbe entrare in lista il deputato azzurro Giorgio Silli che così soffocherebbe anche l'ipotesi di una lista civica capeggiata dalla stessa Pieri. Difficoltà anche a sinistra

Rita Pieri non sarà nella lista di Forza Italia a sostegno della candidatura a sindaco di Daniele Spada per le comunali pratesi del prossimo 26 maggio. Dopo la doccia fredda per la mancata indicazione come candidata del centrodestra che invece sarà rappresentato dal funzionario di Confcommercio ( non sarà nella lista di Forza Italia a sostegno della candidatura a sindaco di Daniele Spada per le comunali pratesi del prossimo 26 maggio. Dopo la doccia fredda per la mancata indicazione come candidata del centrodestra che invece sarà rappresentato dal funzionario di Confcommercio ( LEGGI), la capogruppo azzurra in Consiglio comunale rompe il silenzio durato tre giorni: "Sarei patetica a cercare preferenze dopo 25 anni di politica. - afferma Pieri - Un conto è la disponibilità a candidarsi sindaco, un conto è fare la capolista".

Chiarito cosa non farà, non c'è altrettanta nitidezza su cosa l'aspetta nell'immediato futuro. In città infatti, girano voci sulla possibilità che Pieri guidi una lista civica con il sostegno di Prato con Cenni, Energie per l'Italia, colleghi di partito e altri sostenitori centristi scontenti della candidatura di Spada. Lei smentisce ma non categoricamente: "Per il momento non c'è niente. Devo ancora incontrarmi con gli amici e stasera c'è anche il coordinamento di Forza Italia per fare il punto".

Fonti interne al gruppo dei suoi sostenitori però, confermano che l'ipotesi è sul tavolo e sarà valutata nelle prossime ore.

L'analisi deve tenere conto di una variabile molto importante in termini di voti. Sembra che il deputato azzurro Giorgio Silli si sia reso disponibile a entrare nella lista di Forza Italia per potenziarla, cosa compatibile con la carica di onorevole. Significa che l'eventuale lista civica composta da altri azzurri e da centristi che guardano a destra, dovrebbe lottare contro una potentissima calamita di voti e questo potrebbe disincentivarne la nascita. Il diretto interessato non ha rilasciato dichiarazioni ma non ha neanche smentito l'ipotesi. Le prossime ore saranno decisive per definire lo scacchiere di questa compagine.

Scarseggia la chiarezza anche sul fronte opposto per quanto riguarda i partiti e i movimenti di sinistra. Rispetto a quanto previsto inizialmente i Socialisti non faranno parte della lista che avrebbe dovuto riunire tutte le anime della sinistra pratese, ma dovrebbe comunque esserci attraverso qualche posto nella lista Biffoni: "Abbiamo esplorato la possibilità di costruire una lista più ampia e plurale - spiega il segretario provinciale del Psi, Alessandro Michelozzi - ma, al momento, non sembrano esserci gli elementi. Noi comunque, siamo coerentemente al fianco di Biffoni e nei prossimi giorni ufficializzeremo il modo con cui daremo il nostro contributo".

Stessa sorte per Prato 2040 di Diego Blasi. E dunque la lista di sinistra è in mano alla sola Leu che scioglierà le riserve domani sera, 2 aprile, durante il coordinamento provinciale. Non è chiaro se le riserve siano legate a un problema di motivazioni o di capacità di mettere insieme 21 nomi. Certo, appare difficile che anche Leu possa entrare nella lista Biffoni perchè a quel punto non sarebbe più una lista civica e non riuscirebbe a centrare l'obiettivo, che in gener viene perseguito da una lista civica, di ampliare il più possibile la coalizione.

