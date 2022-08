21.08.2022 h 12:27 commenti

Centrodestra ancora alle prese con il rompicapo delle candidature: pochi i punti fermi

Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega impegnati a incasellare i nomi da mettere in corsa per le elezioni politiche del 25 settembre. A Prato sono in diversi a sperare in una telefonata da Roma: Mazzetti, Cenni, La Porta, Belgiorno, Spada. Ultime ore di attesa

Le candidature nel centrodestra sono un rompicapo che richiede di impiegare fino all’ultimo minuto a disposizione prima della campanella per il deposito delle liste. Il parto è difficile e l’obiettivo dei partiti è evitare isterismi e malumori. Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega sono alle prese ancora oggi, domenica 21 agosto, con le ultimissime manovre: sull’asse Roma-Prato continuano a rincorrersi i soliti nomi ma, al momento, di certezze ce ne sono poche. Una panoramica sui punti fermi. Nel collegio per la Camera che interessa Prato non ci sarà Maurizio Carrara, pistoiese, deputato uscente in quota Lega. Già ieri mattina, un suo eloquentissimo post su Facebook, ha annunciato la sua assenza tra i candidati alle Politiche del 25 settembre. “Ringrazio il capitano, rifiuto l’offerta e faccio altro”: così Carrara, entrato in Parlamento nel 2018 con Forza Italia, si è tirato fuori dalla corsa. Le altre certezze riguardano il partito di Giorgia Meloni con le candidature certe ed eleggibili dell’onorevole Giovanni Donzelli, fiorentino ma pratese di adozione, e del senatore Patrizio La Pietra, pistoiese con all’attivo già la campagna elettorale per le politiche 2018 nell’area pratese. Sul fronte Forza Italia, di sicuro c’è il coordinatore toscano del partito e senatore uscente Massimo Mallegni. Nel quadro delle certezze, per restare nel centrodestra ma con un nome pratese, rientra Giorgio Silli, deputato uscente, a cui è stato assegnato il ruolo di capolista nel proporzionale della Camera che, nella ripartizione delle caselle ai centristi di ‘Noi moderati’, è andata a Italia al Centro, il partito di Giovanni Toti. Per Silli il ritorno a Montecitorio è una scommessa legata anche al successo dello schieramento che, a livello nazionale, deve superare lo sbarramento del 3 per cento per entrare in Parlamento. Per tutti gli altri nomi che con più insistenza si rincorrono dal primo giorno, la partita si sta ancora giocando: Erica Mazzetti, deputato uscente di Forza Italia, fedelissima di Silvio Berlusconi, è tra le favorite al collegio per la Camera, soprattutto dopo l’uscita di scena del leghista Carrara, ma le ultime limature potrebbero riservare sorprese. Incrocia le dita Chiara La Porta, una tra le donne più in vista in Toscana quando si parla di Fratelli d’italia e con incarichi nazionali nel partito: per lei potrebbe spuntare fuori un posto nella corsa alla Camera. Tra i papabili, continuando a parlare della compagine di Giorgia Meloni, figurano anche Gianni Cenni, nome storico del partito pratese, e Claudio Belgiorno, capogruppo in Consiglio comunale, recordman di preferenze alle amministrative del 2019. Tra chi a Prato spera in un telefonata da Roma, c’è anche il consigliere comunale leghista Daniele Spada, candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni. nt

Edizioni locali collegate: Prato

