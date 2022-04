30.04.2022 h 09:43 commenti

Centro vaccinale apre in ritardo, tutti in fila in via Galcianese

È successo stamani. Il servizio di vigilanza che ogni mattina si occupava dell’apertura è stato interrotto dall’Asl Toscana centro

Una sessantina tra persone con l'appuntamento per il vaccino, medici e infermieri: tutti fuori dal centro Pegaso che stamani non ha aperto come tutte gli altri giorni. Motivo? Il servizio di vigilanzaa, che ogni mattina alle 6, si è sempre occupato dell'apertura, è stato interrotto dalla Asl con una e-mail inviata ieri sera a Sicuritalia, l'istituto privato che ha in appalto i servizi di controllo e sicurezza delle strutture sanitarie. Ieri, dunque, l'ultimo vigilante di turno alla postazione di vigilanza - un 'gabbiotto' in funzione 24 ore su 24 - ha riportato le chiavi al Santo Stefano. Tutto secondo indicazioni ma con un problema: i medici non sono stati avvertiti e nessuno è stato incaricato di andare ad aprire. E così, il Centro Pegaso sempre aperto alle 6, alle 8.30 era ancora chiuso. È stato un medico ad andare a recuperare il mazzo di chiavi e quando è tornato, fila e malcontento erano aumentati. Tutta l'organizzazione ha subito notevoli ritardi: aprire e rendere funzionale la struttura non è cosa da pochi minuti.

