07.10.2020 h 15:27 commenti

Centro raccolta rifiuti in via Paronese, approvato il progetto di fattibilità

L'area sarà divisa in diverse zone: una da destinarsi a parcheggio pubblico, un’area recintata destinata al vero e proprio centro di raccolta, oltre ad un’area a verde

Via libera della giunta comunale al progetto di fattibilità del centro raccolta rifiuti in via Paronese, il primo dei tre previsti sul territorio pratese. Su proposta dell'assessore Cristina Sanzò, la struttura per la raccolta di rifiuti non direttamente indirizzabile nel sistema porta a porta, ieri, 6 ottobre, ha ottenuto l'approvazione di tutta la squsdra di governo.

Nello specifico il progetto prevede di utilizzare una porzione di terreno di proprietà comunale confinante con via Paronese a nord, con via dei Fossi a ovest e con via del Molinuzzo a est. L’intervento prevede di suddividere l’area in zone: una da destinarsi a parcheggio pubblico, un’area recintata destinata al vero e proprio centro di raccolta, oltre ad un’area a verde di corredo all’intero intervento. Il costo complessivo dell'intervento sarà di oltre un milione e 347mila euro. Tale intervento al Macrolotto 1 sostituisce l'ipotesi di un centro raccolta in via Abbe Pierre a San Giusto.

Il secondo centro raccolta sorgerà al Macrolotto 2 in un'area da individuare. Per il terzo invece c'è tempo. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è attivarne due prima della fine del mandato a cominciare da quello di via Paronese.