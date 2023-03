21.03.2023 h 15:31 commenti

Centro per minori non accompagnati, i sindaci della provincia dicono no alla Prefettura

I sindaci del pratese hanno espresso la loro non disponibilità a individuare un immobile sui propri territori, stamani in Prefettura nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

(e.b.)

Il ministero dell'Interno preme per aprire in Toscana un altro centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, ma i sette Comuni del pratese dicono no. Il punto è stato fatto stamani, 21 marzo, in Prefettura nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.La prefetta Adriana Cogode ha sottolineato l'esigenza di trovare immobili da poter adibire a strutture di accoglienza per tale scopo. In Toscana ne esistono quattro: due a Firenze, uno a Massa Carrara e uno a Livorno. I sette sindaci del pratese però non si sono resi disponibili a accogliere tale richiesta perché tutta la parte progettuale, organizzativa e logistica sarebbe a carico loro con successivo rimborso da parte del ministero. Per un accordo tra ministero e Anci, infatti, la gestione è in capo al singolo Comune, cosa che rende complicato accettare anche perchè manca una pianficazione nazionale e in più le grandi strutture non vengono viste come un modello ideale per attuare le migliori politiche di accoglienza e di integrazione.Senza la disponibilità dei sindaci sarà difficile che tale richiesta possa trovare radici sul territorio. "La cosa è molto complessa - afferma la prefetta - comunque ci lavoreremo nel tentativo di fare anche noi la nostra parte".C'è l'esigenza di allargare anche la rete di accoglienza per adulti e minori accompagnati. Gli arrivi infatti, sono in aumento. Negli ultimi sei mesi sono cresciuti di cinquanta unità e attualmente sono ospitati sul territorio 350 richiedenti asilo divisi in diciassette strutture di cui nove a Prato, tre a Poggio, due a Vaiano, una ciascuno a Vernio, Montemurlo e Cantagallo.L'assessore all'Immigrazione del Comune di Prato, Simone Mangani, ha annunciato anche una novità per la rete Sai che si occupa di chi si è già visto riconoscere lo status di rifugiato: “Il ministero ci ha comunicato un ampliamento della nostra rete. I posti a disposizione passano da 80 a 100. L'impostazione resta quella di un'accoglienza diffusa sul territorio”.