Centro Pegaso all'ex Creaf sottoutilizzato, il centrodestra chiede spiegazioni

Lega e Fratelli d'Italia sottolineano come al momento, in piena terza ondata e con le strutture sanitarie piene, siano stati attivati meno di un decimo dei posti annunciati da Giani al momento dell'inaugurazione

Opposizioni all'attacco sul tema dell'utilizzo ridotto del Centro Pegaso allestito all'ex Creaf, destinato ad ospitare i pazienti Covid. A ieri, erano stati attivati solo 35 letti, tutti occupati, sui 192 potenziali dell’edificio 1 (il 2 che avrebbe spazio per altri 120 letti, è usato per la vaccinazione Astrazeneca, dei fragili e degli ultraottantenni) ( LEGGI ). Un dato che contrasta con gli annunci fatti al momento dell'inaugurazione, quando il Centro Pegaso era stato presentato non solo come decisivo per risolvere i problemi di affollamento del Santo Stefano, ma anche quelli dell'intera area vasta.

Ecco così che dal centrodestra arrivano attacchi diretti alla maggioranza. "Il reparto Covid al Creaf ha qualcosa di ridicolo - scrive il consigliere comunale della Lega Marco Curcio -: inaugurato mesi fa, siamo in piena terza ondata, mancano posti letto. Con Prato ormai in zona rossa al Creaf mancano infermieri e su 190 posti, solo 1 su 5 può essere utilizzato: così i cittadini si sentono presi per i fondelli. Al Creaf o c'è una maledizione o c'è malgoverno".

Più articolata la disanima dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno e Tommaso Cocci: “Ricordiamo tutti – scrivono - che l’8 dicembre 2020 in pompa magna il presidente della Regione Eugenio Giani, scortato dal sindaco Biffoni e dalle massime autorità cittadine, ha inaugurato il centro Covid di via Galcianese per il quale sono stati spesi ben 5 milioni di euro. Tutto il centrosinistra toscano dichiarava a gran voce che questa struttura realizzata a tempi di record, almeno così ci hanno raccontato, avrebbe ospitato ben 400 pazienti Covid, poi ridimensionati a 190. Solo 3 mesi fa, Giani e Biffoni ci raccontavano che la struttura dell’ex Creaf sarebbe stata una risorsa sanitaria per tutta la Toscana nel caso in cui ci fosse stata una prevedibile impennata di casi. Ora che si è manifestata l’annunciata terza ondata l’immobile di via Galcianese non è in grado di ospitare 400 pazienti Covid, come annunciato all’inizio, né 190, e non è in grado di assistere nemmeno 50 degenti! Perché? Perché manca il personale e ora i pazienti Covid della Provincia vengono inviati in altre strutture sanitarie”.

“Dov’è adesso il codazzo che l’8 dicembre si pavoneggiava dietro ad Eugenio Giani? - si chiedono i due consiglieri -. Vogliamo delle risposte da ciascuno di loro. Vogliamo sapere come mai gli annunci di Dicembre sono stati clamorosamente disattesi e come mai per l’ennesima volta si sono spesi milioni di euro in quel pozzo senza fondo chiamato Creaf”.