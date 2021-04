09.04.2021 h 11:08 commenti

Centro estetico aperto nonostante la zona rossa: multa a titolare, dipendenti e clienti

Il controllo dei carabinieri è scattato ieri. Disposta anche la chiusura del negozio per cinque giorni che decorrerà dal momento del ritorno in zona arancione della provincia di Prato

Quando i carabinieri hanno effettuato il controllo nel centro estetico hanno trovato all'interno la titolare, due dipendenti e due clienti che stavano ricevendo trattamenti, nonostante il negozio sarebbe dovuto restare chiuso vista la zona rossa. A quel punto i militari hanno identificato tutti e cinque i presenti, elevando per ognuno di loro la sanzione da 400 euro. E' stata poi disposta la chiusura per 5 giorni del centro estetico che scatterà al termine del periodo di zona rossa per la provincia di Prato. Sempre nella giornata di ieri i carabinieri, nell'ambito dei controlli per il rispetto delle norme anticontagio, hanno elevato un totale di 18 sanzioni.

