Centro estetico abusivo chiuso dalla polizia municipale: per il titolare multa di 11mila euro

L'esercizio si trovava in via Marini. All'interno gli agenti hanno trovato una estetista con una abilitazione risultata non regolare. I prodotti inoltre avevano etichette scritte solo in cinese

E' stato sequestrato stamani 14 settembre, un centro estetico iregolare in via Marini. Si tratta del secondo sequestro di un esercizio di questo tipo fatto nelle ultime due settimane, da parte dell'Unità commerciale e amministrativa della polizia municipale.

Gli agenti hanno accertato che il titolare, un uomo di nazionalità cinese di 48 anni, non era in possesso della Scia (la certificazione di inizio attività). Inoltre si avvaleva per i trattamenti estetici di una donna, sempre cinese, con abilitazione professionale poi risultata priva di valore perchè rilasciata da una presunta scuola con sede in Umbria, non riconosciuta dalel autorità competenti. La sedicente estetista, che al momento del sopralluogo era intenta al trattamento delle unghie ad una cittadina di origine albanese, utilizzava anche prodotti cosmetici di provenienza cinese non etichettati in conformità al regolamento europeo. Le confezioni e le note illustrative dei prodotti erano scritte esclusivamente in ideogrammi cinesi. Oltre alla chiusura immediata dell’attività ed il sequestro di tutti i prodotti non conformi, la Municipale ha elevato anche sanzioni amministrative per un importo complessivo di 11.000 euro.

