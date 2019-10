04.10.2019 h 17:53 commenti

Centro diurno per senza fissa dimora, al via il progetto sperimentale

La cooperativa Pane&Rose ha vinto un bando comunale per un servizio che oltre a garantire un tetto durante il giorno, vuole anche reinserire le persone nella società . ancora in alto mare i lavori per la ristrutturazione del dormitorio

Un centro diurno per senza fissa dimora dove, oltre a ripararsi dal freddo, si potrà seguire anche un percorso riabilativo.

La cooperativa Pane&Rose ha vinto il bando comunale di 110 mila euro, destinato all'accoglienza per un anno di 15 persone. Nel servizio, gestito da educatori specializzati, è compresa anche la colazione, il pranzo e la possibilità di fare la doccia.

"Il nostro ambizioso intento – spiega il presidente Marco Paolicchi – è di riuscire a ridare speranza a queste persone. Il primo passo sarà di riavvicinarle ai servizi sociali, probabilmente molti di loro non hanno assistenza sanitaria. Poi inizieremo l'attività di recupero anche con corsi formativi e tirocini di lavoro".

Un progetto sperimentale che sarà portato avanti in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale e gli operatori di strada, che avranno il compito di individuare le persone disposte a fare questo percorso. "Il servizio – spiega Paolicchi – partirà fra qualche mese, stiamo valutando quale sia l'immobile migliore , ovviamente sarà vicino alla stazione, luogo di ritrovo degli homless". Tra le ipotesi anche la casa in viale Borgovalsugana che ha ospitato i richiedenti asilo politico.

Tutto fermo, invece, il progetto per la ristrutturazione dell' asilo notturno gestito dall'associazione La Pira, a bloccare il trasloco l'adeguamento della palazzina di via Roma, ex Anci. Il piano terra deve essere predisposto per accogliere una quindicina di letti, il primo piano, invece, resta a disposizione dell'emergenza freddo. Con questa operazione si perderà qualche posto letto. La mensa, invece, continuerà a funzionare nella sede storica di via del Carmine.



