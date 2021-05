17.05.2021 h 15:38 commenti

Il Centro antidiscriminazioni compie 10 anni, raccolte e risolte 60 segnalazioni

Sono nate soprattutto in ambito lavorativo e a scuola. In alcuni casi è stato necessario far intervenire il legale, ma tutte si sono risolte senza dover ricorrere al tribunale

Sono sessanta le segnalazioni raccolte dallo sportello antidiscriminazione della Provincia di Prato dal 2013 a oggi. Il 36% ha riguardato la provenienza, il 18% la religione, il 14% sia la disabilità che il genere, il 5% età e orientamento sessuale, il 9% altre tipologie. Tali problematiche sono nate soprattutto in contesti lavorativi, sia privati che della pubblica amministrazione e per un terzo anche nelle scuole. Per risolvere il problema in qualche caso si è dovuto fare ricorso al legale del centro, mentre in altri è bastato il richiamo morale o, nel caso della scuola, l'intervento del dirigente, degli insegnanti e dello psicologo. In nessun caso èstato necessario ricorrere al tribunale.

I dati sono stati diffusi stamani nel decimo compleanno del centro antidiscriminazione che ricorre nella Giornata internazionale contro omofobia, lesbofobia, trasnfobia e bifobia. Per l'occasione è stato firmato il protocollo d'intesa tra tutti i Comuni della provincia per potenziare le azioni a sostegno della rete antiscriminazione. "Questi non sono temi legati alle mode. - afferma il presidente della Provincia Francesco Puggelli - sono temi senza tempo che fanno parte della civiltà e della maturità di una comunità".

Nato nel 2011 grazie al contributo di Unar, due anni dopo il Centro ha aperto in Provincia un proprio sportello che si avvale di una rete di antenne territoriali formata da sette associazioni e dai referenti di ogni Comune. Oltre a intervenire sulle varie segnalazioni, il Centro promuove percorsi di sensibilizzazione nelle scuole e di formazione rivolti anche agli insegnanti, al personale sociosanitario, alle forze dell'ordine e agli operatori di giustizia.

All'interno di questo quadro è in costruzione uno specifico progetto dedicato alle discriminazioni sessuali che vede Carmignano come capofila e che ha partecipato a un bando Unar per essere finanziato. In attesa di conoscerne l'esito si comincia a sperimentare con un sportello specifico su Prato.