15.06.2020

Centri estivi al via per pochi: al Cgfs su 700 domande, accolti solo 200 ragazzi

I protocolli anticovid impongono l'utilizzo di grandi spazi con giardini e la presenza di più operatori. Primo giorno anche a San Niccolò dove i bambini della materna dopo tanti mesi sono potuti tornare a scuola

alessandra agrati

Partenza a scartamento ridotto per i centri estivi: al Cgfs su 700 domande totali arrivate, questa mattina hanno potuto iniziare soltanto in 80 ragazzi, in totale quelli che potranno frequentare le attività saranno 200.I protocolli, che impongono distanze di sicurezza e la realizzazione di piccoli gruppi di partecipanti, uniti alla mancanza di spazi e alla conferma di quelli disponibili arrivata alla fine della scorsa settimana, hanno reso molto difficile l’organizzazione dei centri per l’estate 2020.“Ci servono strutture grandi con spazi all’aperto – ha spiegato la direttrice- e organizzare l’attività su vari plessi non è facile. Inoltre il numero degli operatori è raddoppiato”.Oggi è partito il campo cuccioli, quello di basket alle Toscanini e quello di nuoto e pallavolo a San Paolo , nei prossimi giorni si aprirà anche la piscina di via Roma e le attività nella zona nord della città . Non sarà invece possibile utilizzare la piscina di Mezzana e quella di Iolo. I campi estivi dureranno fino a settembre.Maggiori procedure implicano anche un deciso incremento delle tariffe delle tariffe settimanali (105 euro fino alle 14 e 130 euro per tutta la giornata contro gli 85 e i 95 dello scorso anno) anche se, con la conferma nelle ultime ore del contributo dei fondi regionali e governativi tramite il bando comunale, è previsto una riduzione che potrebbe allineare i costi a quelli dello scorso anno. “Quando abbiamo aperto le iscrizioni non avevamo certezze sui contributi – spiega Giulio Bencini responsabile dei centri estivi – ora che c’è stata data provvederemo a restituire alle famiglie una parte delle quote. Quest’anno, tra l’altro,abbiamo anche lanciato un nuovo format per i più grandi con camminate in montagna per un solo giorno”.Intanto questa mattina i bambini sono arrivati scaglionati, a tutti è stata misurata la temperatura e poi a piccoli gruppi è iniziata l’attività, prevalentemente all’aperto.Primo giorno anche per gli alunni di San Niccolò, ma per loro è un rientro in un ambiente familiare e soprattutto sono le prove generali per l’inizio dell’anno scolastico di settembre. “E’ il primo anno che organizziamo questa attività- spiega la dirigente scolastica- abbiamo un centinaio di bambini, tutti interni nonostante avessi richieste anche da fuori. I bambini sono seguiti dai loro insegnanti e questo permette per i più grandi anche di verificare la preparazione di questi mesi di didattica a distanza”.I centri estivi dureranno fino alla metà di luglio, ma intanto questa mattina anche i più piccoli, i bambini della materna, hanno potuto tornare in classe e rivedere i compagni: “E’ stato un momento emozionante – ha spiegato la maestra- tutti avevano voglia di tornare a scuola e hanno subito cominciato a giocare”.Per garantire tutte le attività di sanificazione, ogni volta che si usa il bagno va igienizzato come del resto tutti gli oggetti dai palloni ai giochini, è stata revocata la cassa integrazione a tutto il personale Ata. I ragazzi della materna, della primaria e delle medie sono entrati da tre ingressi diversi con un’autocertificazione sulla temperatura, procedura che verrà utilizzata anche quando la scuola ripartirà.