Centri diurni per anziani ancora al palo nonostante il via libera della Regione

I protocolli impongono la separazione delle attività delle Rsa e degli stessi centri. Previsti anche spazi non in condivisione e personale dedicato. Oggi il bollettino regionale sui contagi registra un doppio zero

Il primo luglio, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale, i centri diurni per gli anziani posso ripartire, ma di fatto a Prato nessuno dei gestori è in grado di far ripartire le attività, nonostante anche oggi 27 giugno, a Prato non si registrino nè contagi nè morti secondo il consueto bollettino della Regione.

“I protocolli – spiega Elisa Valdambrini responsabile della Rsa S.Caterina e del centro diurno gestiti dalla cooperativa Sarah – impongono regole che non siamo in grado di sostenere in quanto separano l’attività che normalmente si svolge in comune fra i residenti e i giornalieri. Stiamo aspettando un incontro con i responsabili della società della salute per cercare di modificare, sempre con l’obiettivo della tutela della salute, queste disposizioni”.

I protocolli, infatti, prevedono oltre a ingressi e spazi separati per le due tipologie di pazienti, anche personale dedicato; dagli animatori ai fisioterapisti. “Oltre ai problemi di adeguamento della struttura – continua Valdambrini – viene stravolto anche il progetto iniziale di socializzazione visto che in non residenti sono un piccolo gruppo”.

A Santa Caterina i pazienti anche affetti da Alzhaimer sono una decina e dai primi di marzo non frequentano più il centro. “Siamo stati i primi a chiudere, anche in anticipo sulle indicazioni della Regione – conclude Valdambrini – proprio per la tutela di ospiti e personale, per la stessa logica ora non riprendiamo le attività”

A Casa Marta, centro gestito dal consorzio Astir, è stato messo a punto un piano per la riapertura delle attività che però dimezza la presenza degli ospiti. “Proprio per le stringenti norme – spiega il vicepresidente Paolo Moroso - non saremo in grado di ripartire con tutti i pazienti perciò abbiamo pensato anche a un servizio domiciliare”.

La procedura che la società della salute ha adottato è la stessa prevista per la riapertura dei centri disabili: “Come sempre – spiega Lorena Paganelli, direttrice della società della salute di Prato– vogliamo un confronto con operatori e familiari per trovare una giusta soluzione. I tempi però, non sono brevi, visto che stiamo ancora gestendo la ripartenza dei centri per le persone disabili e che, anche in questo caso, abbiamo soggetti fragili da tutelare”.

Intanto, la giunta regionale ha stanziato 3 milioni di euro per le zone distretto e le società della salute per il upporto ai gestori delle strutture e per l’attuazione degli interventi di sostegno dove si renderanno necessari per garantire una graduale, sicura ed efficace ripresa delle attività.



