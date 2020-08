27.08.2020 h 14:10 commenti

Centri diurni in affanno, l'Asl sposta i test sierologici agli operatori: a rischio la riapertura

Senza i test le attività non possono riprendere. Le cooperative propongono ad Asl di riattivare la convenzione con gli istituti privati o di fornire i centri dei kit

Niente test sierologici per gli operatori dei centri diurni per disabili, l’Asl Toscana Centro ha annullato tutti gli appuntamenti fissati prima delle ferie.

I nuovi protocolli anticontagio prevedono l’obbligo mensile dei test per tutti gli operatori, mentre per gli utenti è una prassi consigliata, così prima delle ferie 60 dipendenti delle cooperative interessate e circa 150 utenti, hanno concordato con l’Asl Toscana centro il calendario per i prelievi del sangue. “Nei giorni scorsi – spiega Antonio Morello della Cooperativa Margherita – tutte le cooperative, hanno ricevuto una comunicazione in cui si proponevano nuove date per lo screening visto il super lavoro a cui sono posti gli operatori in questi tempi. Un calendario che nella maggioranza dei casi anticipava l’esame senza tenere conto che molti lavoratori in questo periodo sono in ferie e quindi irreperibili”.

Senza il test non è possibile riprendere l’attività, così tutti i centri diurni hanno concordato di proporre ad Asl Toscana Centro due alternative: effettuare i test in strutture accreditate, come succedeva a luglio, oppure utilizzare il kit per il test che verrà fatto da un infermiere specializzato. “Capiamo il super lavoro dell’Asl – continua Morello – ma noi non possiamo aspettare. Le nostre proposte del resto sono anche pensate in una prospettiva futura, con la ripresa delle attività e delle scuole, le richieste dei sierologici potrebbero aumentare e ci troveremmo nuovamente bloccati. Così, invece, non andiamo a ingolfare i laboratori”.

Intanto tramite l'ufficio stampa arriva anche la spiegazione di Asl "La richiesta nasce dal fatto che i servizi, proprio in questi giorni, sono particolarmente impegnati sul fronte delle attività per la riapertura delle scuole, oltre a quelle relative ai casi Covid ed ai numerosi rientri dall’estero. Pertanto è necessario predisporre una organizzazione delle attività in modo da far fronte a tutte le necessità. Gli Uffici del Dipartimento della Prevenzione sono impegnati ad individuare alcune date per effettuare i test, in modo da venire incontro il più possibile alle esigenze dei Centri Diurni ma allo stesso tempo assicurare tutte le restanti attività, le urgenze ed il rispetto dei nuovi adempimenti".

LIn attesa di trovare una soluzione si è mossa anche la consigliera regionale del Pd Ilaria Bugetti: “È importante risolvere quanto prima questa problematica, eliminando un collo di bottiglia che crea disagi agli utenti dei centri e alle loro famiglie, oltre che alle strutture stesse, La convenzione con gli istituti privati aiuterebbe a smaltire il prima possibile l’afflusso anomalo che si sta manifestando e che potrebbe protrarsi per le prossime settimane” .









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus