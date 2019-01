25.01.2019 h 09:33 commenti

Centrato da un furgone dopo aver tentato l'inversione a U: gravissimo un uomo di 43 anni

L'incidente è avvenuto stanotte sul viale dell'Unione Europea. Coinvolte anche altre tre persone, con lesioni più leggere. Il conducente della Bmw ricoverato in prognosi riservata

E' stata una manovra azzardata a provocare il gravissimo incidente stradale avvenuto questa notte, 25 gennaio, sul viale dell'Unione Europea, nel tratto che porta verso Quarrata. Il bilancio parla di un ferito in prognosi riservata, un altro portato in ospedale con lesioni meno gravi e due usciti quasi incolumi dalla carambola innescata da una Bmw che, intorno a mezzanotte e venti, ha fatto inversione a U, tagliando la strada ad un furgone che stava sopraggiungendo. Inevitabile l'urto tra i due mezzi. Il 118 ha soccorso in codice rosso il conducente della Bmw, un marocchino di 43 anni. Sull'auto c'erano altri due connazionali mentre il furgone era condotto da un cinese di 40 anni. La polizia municipale ha effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica. I due conducenti saranno sottoposti ai test per rilevare l'uso di alcol o sostanze stupefacenti.

