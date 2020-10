21.10.2020 h 13:40 commenti

Centrale del falso scoperta a Carmignano: sequestrate 21mila mascherine taroccate. Una denuncia

Le indagini sugli ultimi ritrovamenti di merce contraffatta hanno portato la guardia di finanza in un'azienda gestita da un quarantenne. Sequestrati 115mila loghi già riprodotti, 20 chilometri di tessuto, 5mila capi di abbigliamento, stampanti industriali e computer. Ipotizzati profitti per un milione di euro

Tessuto anonimo trasformato in mascherine firmate con i marchi della moda più in voga. E' questa l'attività esclusiva che un'azienda con sede a Carmignano, gestita da cinesi, svolgeva già da tempo. A scoprirla è stata la guardia di finanza di Prato al termine delle indagini scaturite dai numerosi sequestri di materiale, per la maggior parte mascherine, contraffatte. Il controllo ha portato al ritrovamento di 21mila mascherine, 5mila capi di abbigliamento già confezionati, 115mila loghi già stampati, quasi 20 chilometri di carta transfer con marchi da applicare a 30mila magliette.Una vera e propria centrale del falso con un profitto ipotizzabile di circa un milione di euro e con un'attrezzatura all'avanguardia: cinque stampanti industriali e due plotter che venivano azionati tramite computer nei quali erano stati memorizzati marchi e disegni contraffatti. Il logo veniva prima stampato su carta, poi riprodotto e successivamente impresso sul tessuto.Il titolare, un cinese di 40 anni domiciliato a Carmignano, è stato denunciato per contraffazione e sfruttamento della manodopera clandestina dopo che i finanzieri hanno sorpreso, intenti al lavoro, quattro suoi connazionali clandestini.