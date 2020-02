18.02.2020 h 13:28 commenti

Centra in pieno un'auto e poi va a schiantarsi contro un lampione: tre feriti nella carambola

L'incidente è avvenuto questa mattina in centro a Montemurlo, probabilmente a causa di una mancata precedenza

Carambola di auto questa mattina, 18 febbraio, alle 11.20 in via Aldo Moro all'intersezione con via Ancona in centro a Montemurlo. Un'auto non avrebbe rispettato la precedenza ed ha centrato in pieno un veicolo che veniva in direzione opposta, andandosi quindi a schiantare contro un lampione della pubblica illuminazione. A rimanere coinvolti nell'incidente una Mercedes classe A condotta da un ragazzo di 23 anni, residente a Montale e una Volkswagen Fox, con alla guida una donna di 31 anni di Montemurlo. Per fortuna i due conducenti hanno riportato lesioni lievi: la donna è stata soccorsa in codice giallo, mentre il ragazzo in codice verde. Entrambi sono stati portati all'ospedale di Prato per ulteriori accertamenti insieme ad una passeggera di 26 anni, anche lei trattata in codice verde. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Montemurlo che ha provveduto a fare i rilievi dell'incidente.

Edizioni locali collegate: Prato

