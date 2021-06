Febbre del venerdì sera al Bingo Stella di via Roubaix dove il 25 giugno un fortunato giocatore si è portato a casa il montepremi del Superbingo - 10.100 euro - riempiendo la sua cartella con appena trenta numeri estratti. Un colpo grosso che è arrivato a pochissimi giorni dalla riapertura dopo il lungo periodo di stop imposto dall’emergenza sanitaria. “Abbiamo ripreso l’attività lunedì scorso con l’ingresso in fascia bianca e venerdì sera è arrivata la ricca vincita - dice il direttore della sala bingo, Lorenzo Daddi - non è affatto frequente che si verifichi l’incrocio tra i numeri estratti e la cartella fortunata tanto da intascarsi il jackpot”.

A essere baciato dalla dea bendata e stato un pratese, assiduo frequentatore della sala di via Roubaix.

Il montepremi è frutto di una quota parte delle giocate e viene messo in palio con un Bingo speciale, il Superbingo appunto; per aggiudicarselo serve un grandissimo colpo di fortuna: il giocatore deve riempire la sua cartella entro il trentottesimo numero estratto. Venerdì sera, allo scommettitore, sono bastati 30 numero per gridare “Bingo” e assicurarsi il ricco jackpot. Applausi e brindisi per festeggiare la gran vincita. “È stata una gran sorpresa - ancora il direttore - colpi così sono rari e fanno sempre un certo effetto”.