Centra cinque auto parcheggiate e fugge, rintracciata e multata dalla Municipale

L'incidente risale alla serata di domenica ed è avvenuto in via Negri, nella zona di viale Galilei. La donna, alla guida di un Suv, si è allontanata dopo aver provocato il sinistro. Pezzi di carrozzeria lasciati sull'asfalto e le telecamere installate nella zona hanno indirizzato gli agenti della Municipale

Alla guida del suo Suv ha provocato un incidente che ha coinvolto cinque auto parcheggiate, ma invece di fermarsi si è allontanata. I pezzi di carrozzeria lasciati sull'asfalto e le telecamere di sicurezza installate nella zona, però, l'hanno tradita e così per la conducente, una pratese di 35 anni, è scattata la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti dalla patente di guida. La donna, è stata individuata dalla polizia municipale che ha indagato sull'incidente avvenuto nella serata di domenica 30 maggio in via Negri, nella zona di viale Galilei. I residenti hanno sentito un botto, ma quando sono scesi in strada hanno trovato solo le auto danneggiate. La Municipale, chiamata sul posto, ha avviato una serie di accertamenti che hanno portato alla trentacinquenne.



