Centoventi chili di droga sequestrati dai carabinieri di Prato: in carcere tre uomini e una donna

Un appartamento e una sala giochi trasformati in laboratori dove trattare e confezionare la marijuana e l'hashish. Trovate migliaia di infiorescenze che, una volta lavorate, sarebbero finite sul mercato. Sequestrati anche 75mila euro in contanti. Indagini ancora in corso: si cerca la piantagione

Un appartamento in via Filicaia a Prato e una sala slot nella zona di Sant'Agostino a Pistoia trasformati in laboratori per il trattamento e il confezionamento di droga. Una lavorazione all'ingrosso a giudicare dal quantitativo sequestrato la notte di sabato 7 novembre dai carabinieri del Nucleo investigativo di Prato diretti dal maggiore Enrico Vellucci: 105 chili di marijuana e 15 di hashish, valore sul mercato diverse centinaia di migliaia di euro. Insieme alla droga, sono stati sequestrati anche 75mila euro in contanti, a dimostrazione di un grosso giro di affari. In manette sono finiti quattro cinesi, tutti originari dello Zhejiang: i due gestori della sala slot, un quarantacinquenne residente a Pistoia e un cinquantottenne residente a San Giovanni Valdarno, e marito e moglie di 55 e 40 anni, domiciliati a Prato, disoccupati. L'accusa: concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.Il blitz è scattato in simultanea a Prato e a Pistoia. Gli investigatori si sono trovati di fronte ad una quantità enorme di droga proveniente da piantagioni che non sono state ancora individuate e che non è escluso possano essere state ricavate in capannoni dismessi, come già scoperto qualche anno fa. In particolare sono state trovate migliaia di infiorescenze di marijuana, e numerose confezioni già pronte per essere smerciate e tutte riportanti l'etichetta 'light', dicitura che consente la vendita libera ma solo in presenza di una specifica autorizzazione di cui però gli arrestati non erano in possesso. Un espediente, insomma, per far passare come light una droga in realtà 'strong', con tanto di principio attivo.Sacchi enormi di infiorescenze, decine di confezioni di marijuana già trattata, decine di panetti di hashish: da tempo non si vedeva un sequestro di questa portata.A mettere in moto l'indagine è stato l'arresto, qualche giorno fa, di due commercianti del settore delle sementi per l'agricoltura, un uomo di Bergamo e una donna di Monza, incensurati, fermati a Pistoia e trovati con mezzo chilo di marijuana e 30mila euro in banconote da 50: gli accertamenti hanno consentito ai carabinieri di risalire la filiera fino ai venditori all'ingrosso, uno dei quali già da qualche tempo nel mirino e oggetto di verifiche che alla fine hanno trovato conferma. Venditori, ma ancor prima confezionatori: sia nell'appartamento dei coniugi che nella sala slot è stato trovato tutto il necessario alla lavorazione e al confezionamento dello stupefacente da spacciare. Marijuana e hashish erano destinati al mercato pratese e a quello lombardo.Le indagini, coordinate dal sostituto Valentina Cosci, proseguono: obiettivo, la piantagione o le piantagioni. “Le sigarette di marijuana – ha spiegato il tenente colonnello Riccardo Marchi del Nucleo operativo – aumentano il rischio di polmonite: ecco che in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, diventa ancora più pericoloso farne uso”.Il colonnello Francesco Zamponi, comandante provinciale, ha sottolineato la svolta che è stata impressa nelle ultime due settimane allo spaccio di stupefacenti: “Tredici arresti, 130 chili sequestrati tra droghe pesanti e leggere – ha spiegato – abbiamo operato per colpire i due livelli che stanno alla base dello smercio: il traffico su larga scala e il canale di rifornimento spicciolo che rifornisce i piccoli acquirenti. Grosso lo sforzo dell'Arma per chiudere le vie che portano droga”.