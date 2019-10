02.10.2019 h 13:57 commenti

Centoventi affidi di minori nel 2018, cresce il numero della famiglie affidatarie

Ottobre è il mese degli affidi, a Prato e provincia celebrato con un ricco programma di eventi pensati per diffondere la cultura dell'accoglienza. Nel 2019 sono 57 i ragazzi per cui è stata chiesta una nuova famiglia

Crescono le famiglie disponibili per un affido ad un minore. Nel 2018 sono 120 i bambini che hanno trovato una nuova casa, mentre nel 2019 sono 57 i ragazzi per cui è stata fatta la richiesta e 51 quelli ospitati, per periodi più o meno lunghi, in strutture. Tra loro anche alcuni minori sbarcati in Italia senza accompagnatori.Da gennaio a oggi, 28 minori hanno trovato una nuova casa, mentre 20 famiglie hanno dato la propria disponibilità, per otto ragazzi, invece, manca ancora una sistemazione. "E' un percorso lungo oltre a trovare padri e madri disponibili– ha spiegatoresponsabile settore affidi Comune di Prato – dobbiamo anche trovare l'abbinamento giusto, ma dal 2009 da quando abbiamo iniziato a promuovere il mese dell'affido, le richieste sono in aumento".Il servizio affidi, che collabora anche i con il Tribunale dei minori, gestisce gli affidi part time che prevedono poche ore e il rientro in famiglia la notte, e quelli residenziali dove, di fatto, il minore vive prevalentemente con il nuovo nucleo famigliare. "Non bisogna confondere l'affido, soprattutto quello temporaneo – ha sottolineatodirettrice della Società della Salute – con un servizio di babysitteraggio. Le famiglie affidatarie vengono coinvolte nel progetto educativo e hanno la funzione di sostegno per i nuclei famigliari in difficoltà".L'affido può essere richiesto da chiunque, anche da single, ma è necessario prima fare un colloquio motivazionale e partecipare ad un corso. "Questo percorso – ha sottolineato Salines – serve a prendere coscienza di quello che si sta facendo, ci sono persone che alla fine rinunciano, altre che ne escono più rafforzate. All'ultimo ha partecipato una famiglia intera, ed è sicuramente un segno positivo".L'attività del servizio dura tutto l'anno, mente il mese di ottobre è dedicato a far conoscere l'attività di affido, declinata nelle varie forme. Per la nona edizione sono previste una rassegna cinematografica, una mostra fotografica "Mi fido e mi affido", attività sportive e numerose incontri in tutti i comuni della provincia."L'ammninistrazione - ha sottolineatopresidente del consiglio Comunale - da anni ha investito in questo servizio. La festa di questo mese è realizzata anche in collaborazione con le famiglie affidatarie, una delle tessere più importante del mosaico".Il programma è consultabile sul sito del Comune di Prato il primo evento in prgramma è sabato 5 ottobre alle 17 alla biblioteca Lazzerini con l'inaugurazione della mostra "Mi fido e mi affido".