29.11.2022 h 19:52 commenti

Cento studenti a scuola di impresa etica con il progetto Eye. Da quest'anno ci sarà anche Prisma

I ragazzi entreranno in contatto diretto col mondo dell’imprenditoria per poi lanciare una propria idea imprenditoriale

Eye compie 12 anni proprio nella città in cui è nato: Prato. La nuova edizione del percorso di educazione imprenditoriale etica rivolto alle nuove generazioni, è stata presentata nel salone consiliare del Comune. Cento gli studenti delle scuole superiori pratesi coinvolti: Convitto Cicognini, gli istituti Dagomari, Datini, Gramsci-Keynes e il liceo Livi.

Nel corso dei prossimi mesi, i ragazzi entreranno in contatto diretto col mondo dell’imprenditoria per poi lanciare una propria idea imprenditoriale; la migliore, verrà accompagnata verso il suo sviluppo. “Da 12 anni il progetto Eye ha dato grandi opportunità ai ragazzi che vogliono confrontarsi con un’idea imprenditoriale, consentendo di avere tutti gli strumenti per concretizzare il proprio progetto – spiega il sindaco Matteo Biffoni -. Come amministrazione abbiamo sempre sostenuto e condiviso le finalità di questo percorso: siamo assolutamente convinti che gli spazi di Prisma siano il luogo naturale in cui far sviluppare le nuove start up. L’idea alla base della nascita di Prisma è proprio questa: favorire la crescita di idee innovative, in particolare nel settore della transizione ecologica e digitale”. Eye Prato è realizzato grazie alla partnership tra Artes Lab Aps, Comune di Prato, Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord, Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato e Giovani Imprenditori di Cna Toscana Centro. Ha anche il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Prato. Eye è nato proprio a Prato 12 anni fa, per poi approdare nella Città Metropolitana di Firenze, nella città di Pistoia, da quest’anno anche ad Arezzo. E’ stato poi esportato in Europa in Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Polonia e Romania coinvolgendo giovani con talento e voglia di fare.

C'è un’importante novità di questa edizione: la firma di un protocollo d’intesa tra Eye e il Comune di Prato attraverso il progetto Prisma finalizzato alla promozione di politiche volte all'educazione all'etica del lavoro e all'imprenditorialità giovanile. "Il progetto Eye dà l'importante opportunità di cimentarsi con le idee già a partire dalle scuole superiori e farle diventare idee di impresa – commenta l’assessore comunale all’innovazione Benedetta Squittieri -. L'educazione all'imprenditorialità e quindi al lavoro e all'assunzione di responsabilità è una parte importante della didattica per i nostri ragazzi. Molto interessante poi il lavoro compiuto in questi anni da Eye, contraddistinto da un'evoluzione notevole, con maggior coinvolgimento di un numero crescente di scuole e consapevolezza arrivando alla firma del Protocollo di oggi, che ci permette di far confluire il Progetto Eye anche all'interno di Prisma e quindi instaurando la collaborazione con le start up del territorio in modo che il lavoro fatto a scuola abbia una continuità". Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente di Artes Lab, Andrea Bertolini: "Siamo una realtà no profit che nasce per promuovere iniziative che favoriscono la crescita di giovani ed adulti. Per questo siamo molto felici di promuovere a Prato e in Toscana il percorso di educazione imprenditoriale etica per i giovani Eye che da molti anni orienta e accompagna tanti studenti per una scelta consapevole e libera del proprio futuro. Oggi siamo ancora più felici perché firmiamo con il Comune di Prato un protocollo di intesa per far sì che Eye e Prisma possano fare sempre più sinergia per promuovere l’imprenditorialità e l’etica del lavoro tra i più giovani”.

Per il direttore di Eye Luca Taddei "la sinergia con Prisma, che oggi formalmente sanciamo, è molto importante. I primi giovani imprenditori selezionati per accedere agli spazi di Prisma sono stati proprio i primi alunni pratesi di Eye del 2011. L’originalità del progetto sta proprio qui: non ti abbandona! Il suo scopo primario è farti gettare uno sguardo sul mondo dell’innovazione imprenditoriale etica ma non finisce qui, ti accompagna, se lo vuoi e ci credi, passo posso verso la realizzazione del tuo percorso imprenditoriale e per questo spazi come Prisma sono fondamentali per poter offrire una casa appunto agli innovatori del futuro che devono muovere subito i primi passi attraverso percorsi dedicati che potremo strutturare meglio insieme proprio grazie a questo impegno di oggi”.

Ai migliori team di studenti andrà il Trofeo Eye Migliore Idea d’Impresa di Prato 2023 a cui è associata la borsa di studio Vittorio Malerba del valore di 3000 euro; il Trofeo Eye Confartigianato Imprese Prato 2023 con la borsa di studio di 1000 euro; e saranno assegnate 4 menzioni speciali per i Trofei Eye 2023 toscani Social, Mentor, AlumnEye e novità di quest’anno il Trofeo Eye Toscana per l’Economia e Turismo Sostenibile promosso dalla società benefit pratese Coleliwork con una borsa di studio di 1000 euro.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus