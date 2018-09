08.09.2018 h 10:46 commenti

Cento scatti e tanti aneddoti per ricordare la storia del Misericordia e Dolce

Una mostra nella sala Valentini e nel palazzo della Provincia, una sezione dedicata anche all'ospedale mai inagurato in via Roma

Il dibattitto per l'ampliamento o la chiusura del Misericordia e Dolce non fa parte solo della storia moderna; già alla fine dell'800 i pratesi si sono posti il problema, al tempo per questioni igienico sanitarie. Dopo quasi 30 anni di discussioni, nel 1930, prevale l'idea di costruire un nuovo nosocomio, in via Roma davanti alla chiesa del Soccorso. Addirittura nel 1939, è stata posta la prima pietra, ma la guerra e la mancanza di fondi hanno fatto fare un passo indietro all' ammnistrazione e, nel 1955, è stato indetto un concorso di idee per l'ampliamento, vinto da tre architetti pratesi.

Da lì inizia la storia contemporaneanea del Misericordia e Dolce con la prima inaugurazione nel maggio 1970 dei padiglioni nuovi.

Questo è solo uno dei tanti racconti che riguardano il nosocomio della città raccolti nella mostra "Memorie in camicie bianco" inaugurata oggi 7 settembre nella sala Valentini di via Ricasoli. Resterà aperta fino al 19 settembre, il 12 verrà inaugurata una seconda parte nel Palazzo della Provincia con oltre 100 scatti e tantissimi documenti storici.

"Abbiamo aperto il cassettone della stanza del direttore geenrale – spiega Claudio Sarti direttore Urp Asl Toscana Centro – e abbiamo trovato centinaia di foto e documenti che fanno parte della storia della nostra città. Da qui l'idea della mostra articolata in nove sezioni, una dedicata anche a tutti gli inferimeri, compresa suor Niccolina, che si sono alternati all' interno del Misericordia e Dolce".

Passato, ma anche futuro con una sezionededicata al nuovo progetto del parco che sorgerà al posto del Misericordia e Dolce: "Un importante tributo alla storia – ha spiegato l'assessore alla cultura Simone Mangani – con una visuale verso il il domani".

Il percorso della mostra, articolato in nove sezioni, parte dalla fine dell' 800 e arriva fino al 2013, con il trasferimento dei pazienti al Santo Stefano:

Dopo l’Unità d’Italia. Dal 1861 al 1939. Dalla nascita del Regno al Nuovo Statuto la prima guerra mondiale, la scelta di un nuovo ospedale. Durante la prima guerra mondiale, l’attività dell’ospedale Misericordia e Dolce funzionava con l’aiuto degli ospedali della Croce Rossa. Con la guerra, una parte del Convitto Cicognini fu trasformato in nosocomio distrettuale. Nei quattro ospedali operativi: l’ ospedale militare di riserva al Cicognini, i due ospedali territoriali della Croce Rossa e il Misericordia e Dolce furono ricoverati 18.371 soldati (dal luglio 1915 al marzo 1919).

L’ospedale mai inaugurato. Il racconto dalla posa della prima pietra (5 giugno del 1939) del futuro ospedale di via Roma che avrebbe dovuto sostituire il Misericordia e Dolce esistente. La realizzazione del nosocomio era in programma per l’ottobre 1942 in occasione del ventennale della marcia su Roma. Lo scoppio della seconda guerra mondiale ne impedì la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione dell’ospedale decise di abbandonare il progetto e di costruire un nuovo fabbricato nell’area del nosocomio esistente (aprile 1952).

Il Misericordia e Dolce nel secondo dopoguerra. Il racconto dal 1953 al 1961. I lavori dei fabbricati e l’istituzione di nuovi servizi sanitari: reparto paganti, istituzione reparto pediatria, istituzione servizio di radiologia…… Il concorso per il progetto di ampliamento dell’ospedale “Ospedale 55”.

Il nuovo progetto di ampliamento del Misericordia e Dolce. L'inizio dei lavori nell’aprile del 1962 fino all’inaugurazione dei nuovi padiglioni nel maggio del 1970.

La formazione infermieristica a Prato. Le origini della Scuola Infermieri che risalgono al 1907. Lo sviluppo della professionale infermieristica dal 1957 a tutt’oggi.

Gli ultimi decenni del ‘900. Le immagini più significative delle inaugurazioni di reparti, servizi ed attività dai primi anni settanta, le visite di delegazioni straniere.

Il futuro dell’area ospedaliera. Il progetto del Concorso per la riqualificazione dell’area ospedaliera – realizzazione di un Parco urbano dopo la demolizione dei vecchi immobili

Il nuovo ospedale di Prato S.Stefano. Le immagini dell’inaugurazione del nuovo ospedale il 21 settembre 2013. Per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera sono stati impiegati 893 giorni di lavoro con una media giornaliera di 170 operai impegnati fino a punte massime giornaliere di 397.

Il trasferimento dei pazienti al nuovo ospedale: le immagini che documentano l’operazione del trasferimento dei pazienti dal Misericordia e Dolce al nuovo Ospedale S.Stefano. Nel corso di quattro giorni sono stati trasferiti 264 pazienti e 20 neonati.

Orari della mostra: 8 settembre dalle 17 alle 23,9 settembre dalle 17 alle 19 Sala Valentini di via Ricasoli 6 a Prato, 12 settembre: dalle 17 alle 19,13 settembre dalle 20 alle 23,14 settembre dalle 17 alle 19, 15 settembre dalle 10 alle 12

Dal 16 al 19 dalle 17 alle 19 anche nel Palazzo della Provincia in via Ricasoli, 17.

La mostra, a ingresso libero, è stata allestita in collaborazione fra Asl Toscana Centro ambito pratese, Comune di Prato, Cral, e dalla Fondazione Ami. I visitatori posso anche acquistare il calendario 2019 con le foto storiche del misericordia e Dolce, il ricavato sarà devoluto ai progetti di Ami.





