10.03.2023

Cento opere di Arrighini in mostra al Mulinaccio, tanti gli eventi collaterali

"Arrighini l'anima del colore, l'arte l'uomo e il territorio" sarà visitabile tutti i fine settimana dall11 marzo al 2 aprile con un percorso espositivo dedicato alle opere ispirate alla val di Bisenzio

Un viaggio attraverso cento opere di Pietro Arrighini che raccontano di una produzione non solo ispirata all'astrattismo, ma anche più realista con paesaggi legati alla Val di Bisenzio.

Si inaugura domani 11 marzo e resterà aperta fino al 2 aprile (visite solo nel fine settimana) la mostra Arrighini l'anima del colore, l'arte l'uomo e il territorio allestita nelle sale della Villa del Mulinaccio.

Promossa dal Comune di Vaiano, con la curatela scientifica della Fondazione CDSE, la mostra vuole essere un omaggio a uno dei pittori protagonisti della scena artistica pratese nella seconda metà del Novecento, nato a Vaiano nel 1928. Un’esposizione che metterà in luce le varie abilità ed espressioni artistiche e grafiche del pittore attraverso le creazioni più astratte e figurative che lo hanno fatto conoscere a livello nazionale ed internazionale, a quelle più inconsuete paesaggistiche che ritraggono i luoghi cari della Val di Bisenzio, fino ad arrivare alle elaborazioni più grafiche dei suoi studi e realizzazioni di loghi per le associazioni del territorio e delle immagini dei ‘drappi’ per il Carnevale di Vaiano, mettendo l’accento anche sull’Arrighini uomo e amante della propria comunità. "Abbiamo raccolto le prime sperimentazioni visive alle tele paesaggistiche - ha spiegato Alessia Cecconi direttrice della Fondazione Cdse - dallo studio della figura umana alle ricerche di un rinnovato alfabeto immaginativo, dove permangono tracce naturalistiche come fiori, animali, sguardi, sublimati e immersi in un nuovo cosmo, fino all’approdo alle invenzioni siderali che costituiscono la punta più alta della sua cifra stilistica e per le quali è diventato noto ai principali critici: voli spaziali, mondi onirici impalpabili e materici allo stesso tempo, intrecci di volute che sprigionano forze inattese e magnetiche, in una costante ricerca spirituale dell’infinito e dell’anima e del colore”

Arrighini ha sempre preso parte alla vita culturale di Vaiano e del pratese: dal 1979 è stato presidente delle Manifestazioni espositive della ‘Settimana Vaianese’, che hanno portato all’organizzazione di varie mostre omaggio ai protagonisti della scena artistica nazionale, come Bruno Saetti, Virgilio Guidi, Enrico Paulucci, Armando Pizzinato. Ha inoltre dato vita all’Associazione ARAC, che insieme al Comune e all’Azienda autonoma di turismo di Prato ha promosso a Vaiano, negli anni Ottanta, il premio nazionale di pittura Lorenzo Bartolini. Arrighini è inoltre ricordato per il suo impegno in campo sociale, per aver prestato la sua arte per loghi e iniziative delle associazioni del territorio, prima fra tutte il Carnevale di Vaiano, per il quale ha dipinto numerosi drappi che premiavano i carri vincitori delle varie edizioni.

“Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione corale da parte della cittadinanza- – ha concluso Fabiana Fioravanti assessore alla Cultura - che ha risposto positivamente al nostro appello lanciato qualche settimana fa per rintracciare alcune opere particolari del percorso di Arrighini. Questo ci dimostra il valore del senso di cultura partecipata e condivisa proprio dei nostri concittadini e degli altri privati che hanno messo a disposizione le opere per la mostra, ma soprattutto il senso di comunità che un tempo era proprio dell’attività di Arrighini uomo e pittore e che adesso ritroviamo, grazie al contributo di tutte queste realtà e dei cittadini, nella mostra”

Nel percorso della mostra sarà inoltre esposto una selezione del fondo librario specialistico che la famiglia ha donato alla Biblioteca di Vaiano, fondo che documenta la sua intensa attività espositiva e di scambio con amici e colleghi artisti del panorama nazionale. Orari di apertura della mostra: Sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19. Ingresso libero e gratuito, per alcuni eventi è necessaria la prenotazione.

L’esposizione è arricchita da un cartellone di eventi con presentazione di libri, concerti, laboratori espressivi e visite guidate.

Ecco il programma. Sabato 18 marzo ore 16 nei locali della Tinaia Presentazione del nuovo romanzo storico di Diletta Pizzicori Gli anni dei ricordi (Sperling & Kupfer, 2023) con l'Autrice, Alessia Cecconi e Luisa Ciardi. Domenica 26 marzo ore 17 sempre alla Tinaia InCanto d'Arte - Concerto della Corale Quarta Eccedente. Sabato 1 aprile ore 15.30 - Ingresso della Villa Passeggiata poetica tra villa e giardino con visita alla mostra e presentazione della raccolta di poesie Madreselva di Leda Erente (Nulla Die, 2022) con l'Autrice ed Alessia Cecconi. A seguire performance tra poesia e musica con la voce recitante di Sara Passi e flauti di Carlotta Vettori. Domenica 2 aprile alla Tinaia ore 15 in occasione di “Un Prato di libri 2023” Sentieri poetici. Laboratorio espressivo, tessendo parole e suggestioni tra natura e arte. Laboratorio di poesia a cura di Leda Erente in collaborazione con Claudia Becchi. Per ragazzi dai 10 ai 13 anni, massimo 15 posti. Prenotazione necessaria entro il 30 marzo su www.visitvalbisenzio.it – Prenotazioni eventi. In concomitanza con la “Giornata nazionale delle Case dei personaggi illustri” apertura Villa Il Mulinaccio - Casa Filippo Sassetti con visite libere dalle 15 alle 19.