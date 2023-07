03.07.2023 h 14:36 commenti

Cento candeline per Giovanni, una vita vissuta a Coiano

Nato il 1 luglio del 1923 in via Gualchiera accanto alla follatura del padre, si è poi trasferito in via Bologna. Ha lavorato nel tessile ed è stato festeggiato da figli, nipoti e pronipoti. Ha ricevuto dagli assessori Squittieri e Santi la medaglia a nome dell'amministrazione comunale

Cento candeline per Giovanni Giacomelli che, il 1 luglio, ha festeggiato con figli nipoti, pronipoti e amici. Per l'occasione gli assessori Benedetta Squittieri e Ilaria Santi hanno consegnato al festeggiato la medaglia e l'attestato a nome dell'amministrazione comunale. La lunga vita di Giacomelli inizia in via Gualchiera a Coiano accanto alla Follatura che il padre Enrico, insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, aveva rilevato negli anni ’70 dopo averci lavorato da operaio. Giovanni continuò l'attività del padre nei locali che il marchese Niccolini aveva ceduto, e continuò a vivere in quel civico 39 accanto alla follatura fino al 1947 quando, sposandosi, tornò ad abitare in via Bologna nel villino da lui stesso costruito. La follatura dove lavorava per un periodo anche il fratello Aliberto, cessò l’attività ai primi anni ’90 e l’intero complesso, ad eccezione del civico 39 che fu ristrutturato, fu demolito per far spazio ad un nuovo condominio dove attualmente vivono il figlio ed un nipote. Giovanni ha avuto due figli, Gabriele nato nel 1948 e Antonella del ’55, tre nipoti, Enrico, Claudia e Stefano e quattro pronipoti.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus