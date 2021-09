24.09.2021 h 11:33 commenti

Cento candeline per Fernando imprenditore tessile fedele alla Val di Bisenzio

Un secolo di vita passato fra Sofignano e Vaiano, prima come contadino e poi come titolare di una piccola impresa. A festeggiare insieme alal famiglia anche il sindaco Primo Bosi

Cento anni vissuti fra Sofignano e Vaiano passando fra l'orrore della guerra e il boom degli anni '50, la crisi del tessile degli anni 90 e la pandemia del 2019. Fernando Bianchi ha visto quasi tutto nella sua lunga vita ha fatto il contadino per poi diventare imprenditore tessile e poi pensionato. A festeggiarlo la sorella Fosca, i nipoti, i bis nipoti e il sindaco Primo Bosi che ha voluto essere presente all'apericena organizzato dalla famiglia. “Lo zio – ha spiegato il nipote Stefano – non si è mai sposato e così nonostante sia ancora in gamba ora vive con mia sorella, in tutti questi anni ci ha sempre raccontato tanti particolari e aneddoti della sua vita. Veramente un pezzo di storia”.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus