Cento candeline per Anacleto, a festeggiarlo quattro generazioni

Il neocentenario è originario della provincia di Roma ma pratese di adozione, vive a Chiesanuova e nonostante non possa più andare in bicicletta e fare lunghe camminate resta "un arzillo centenario"

Quattro generazioni oggi, 31 agosto, hanno festeggiato i 100 anni di Anacleto Conti, nato a San Gregorio da Sassola (Roma), ma pratese di adozione.

Una torta con tante candeline per ricordare la lunga vita del trisnonno, il più piccolo dell'ultima generazione ha 13 anni, che ha vissuto una guerra, lavorato in uno scatolificio, conosciuto il boom economico, gli anni del terrorismo, il benessere degli anni '80 ed è uscito illeso dalla pandemia. Anacleto, dopo la morte della moglie e di un figlio, vive da solo a Chiesanuova ma è sempre circondato dall'affetto dei famigliari e dei vicini di casa. Ora non può più coltivare le sue passioni, la bicicletta e le camminate, ma resta sempre, come lo definiscono le nipoti “un arzillo centenario”.

