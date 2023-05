11.05.2023 h 14:28 commenti

Cento candeline per Ginetta Menicacci, una vita passata nel tessile come rammendina

Nelle ultime settimane a Montemurlo sono stati festeggiati tre centenari, mentre nel comune sono residenti anche una di 102 anni e un uomo e una donna di 101 anni

Ginetta Menicacci ha compiuto 100 anni. A festeggiare l’importante traguardo, è arrivato a Oste il sindaco Simone Calamai con un mazzo di fiori e una pergamena celebrativa, attraverso la quale ha fatto gli auguri a Ginetta a nome di tutta la comunità montemurlese.

Ginetta è nata nel 1923 a Schignano e nel 1971 si è trasferita con la famiglia prima a Prato e poi a Oste, ha sempre lavorato nel tessile come rammendina, a Vaiano alla fabbrica Canovai, poi a Prato e quindi a Montemurlo al “Gabbiano”. Una vita dura ma affrontata sempre con il sorriso, con grande spirito e solarità. Purtroppo nel 2020 Ginetta, dopo aver perso il marito, ha dovuto affrontare anche il dolore della scomparsa del figlio ed ora è accudita dalla nipote Serena, che ricorda: "Fino all’età di 94 anni la zia era molto attiva, tanto che da sola prendeva l’autobus per andare a Firenze o faceva gite in giro per l’Italia. Poi, purtroppo, alcuni problemi di salute hanno limitato la sua indipendenza, anche se non ha mai perso il suo sorriso e affabilità".

Vicino a Ginetta c’è sempre il fratello Gino, più giovane di lei di 6 anni, ed insieme a lei ha voluto condividere la gioia dei 100 anni. "Sono felice di poter festeggiare ancora una volta i cento anni di una mia concittadina, la terza in poche settimane. - conclude il sindaco Simone Calamai- Ginetta, nonostante qualche problema di salute, dimostra ancora tutta la sua solarità ed il suo sorriso è davvero un bel regalo per tutti noi".

A Montemurlo nelle ultime settimane sono tre le centenarie festeggiate dal sindaco Calamai, oltre a Ginetta, il 30 marzo scorso Giulietta Luchetti e il il 1 maggio, Pasqualina Caruso. Sono tre gli ultra centenari sul territorio, una donna di 102 anni e un uomo e una donna di 101 anni. "Segno che a Montemurlo si sta bene e si vive a lungo", conclude il sindaco Calamai.

