23.03.2023 h 17:26 commenti

Cento borracce riutilizzabili donate agli alunni delle primarie di Vaiano e de La Briglia

Su ciascuna è stampato il logo del Comune e di Publiacqua, partner del progetto portato avanti per sensibilizzare le nuove generazioni al riciclo e ad un utilizzo consapevole delle materie plastiche

Sono state consegnate agli oltre 100 bambini delle elementari di Vaiano e delle elementari della frazione de La Briglia le borracce riutilizzabili con il logo del Comune e di Publiacqua, partner del progetto portato avanti per sensibilizzare le nuove generazioni al riciclo e ad un utilizzo consapevole delle materie plastiche. I bambini e le bambine sono stati entusiasti per questo piccolo, ma significativo, regalo che arriva a completamento di progetti sul riutilizzo e sulla salvaguardia ambientale che le maestre portano avanti nelle scuole.

"Con questo gesto simbolico vogliamo continuare ad andare in questa direzione, dopo i tanti interventi fatti in maniera congiunta a Publiacqua in questo senso sul territorio.- ha sottolineato l'assessore alla pubblica istruzione Fabiana Fioravanti - Come l’installazione dei fontanelli dell’acqua pubblica, importante strumento a tutela dell’ambiente che consente di avere acqua fresca e depurata gratuita riducendo le confezioni di plastica.”

I fontanelli installati sul territorio del comune di Vaiano hanno erogato complessivamente 798mila litri lo scorso anno, cifra che risale dopo il calo aspettato del periodo pandemico (756mila nel 2021; 787mila nel 2020), nella speranza di tornare alle cifre del periodo pre-covid che vedevano l’erogazione di oltre 1 milione di litri di acqua.

“Come ogni anno siamo a fianco dei ragazzi e delle loro famiglie – dice invece Simone Barni, vice Presidente di Publiacqua – Il nostro è un piccolo dono ma ricco di significato. La nostra borraccia è infatti un simbolo di rispetto dell’ambiente del pianeta ed i bambini a cui la doniamo sono il nostro futuro. ”.