Cento anni fa nasceva Gianni Rodari, a Vernio uno spettacolo teatrale dedicato allo scrittore

Si intitola Viva Rodari lo spettacolo portato in scena dalla compagnia Altroteatro. Appuntamento domani sera alle 21.15 al chiostro del Casone de' Bardi. Obbligatoria la prenotazione

Il 2020 celebra il centenario della nascita di Gianni Rodari e anche Apriti Chiostro ha in calendario un appuntamento dedicato alla straordinaria fantasia dello scrittore italiano.L’appuntamento è per mercoledì 29 luglio alle 21.15 con la compagnia Altroteatro che presenta lo spettacolo Viva Rodari! con Chiara Steri, Elisa Tommasi, Benedetta Tosi, Marco Balducci, Antonio Lombardi. La scrittura scenica e la regia sono di Antonello Nave, la direzione tecnica di Marco Oriolo. La serata è promossa dal Comune di Vernio, lo spettacolo è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cdse. Partecipazione gratuita esclusivamente su prenotazione registrando il proprio nominativo attraverso il banner Eventi in Valbisenzio prenotazioni sul sito www.comune.vernio.po.it oppure chiamando il numero 0574 931065 (dalle 9 alle 13).Ingresso dal portone del palazzo del Comune.