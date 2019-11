Cento anni di vita politica in città: dagli scioperi di inizio Novecento alle proteste contro la guerra del Golfo, passando dalle visite in città di Mussolini e re Vittorio Emanuele per arrivare a quella dei due presidenti, Gronchi ed Einaudi, con in mezzo i festeggiamenti per la fine della seconda guerra mondiale. E' un suggestivo viaggio a ritroso nella memoria cittadina quello che propone Daniele Nuti con l'ultimo videocollage di Prato Scomparsa, il fortunato progetto che punta a recuperare e salvaguardare il patrimonio iconografico pratese.

"L’ispirazione per una nuova raccolta fotografica in forma di videocollage, era nell’aria da tempo - spiega Nuti -, e questo argomento “politico” desterà stupore in molti, visto che come i seguaci di lungo corso sanno, su Prato Scomparsa, gli umori politici, o ancor peggio “di pancia” non sono graditi. Ma se si guarda ai frammenti politici in maniera distaccata, con il giusto atteggiamento, nella contemplazione di frammenti della nostra storia, si scopre che di materiale in tal senso ce n’è tanto, e, scelto e raccolto assieme, può offrire uno spaccato storico che, pur non avendo pretesa di essere completo o esaustivo, vuole semplicemente apporre un comune denominatore alle fotografie in esso contenute, in questo caso, appunto, politici e politica a Prato in un secolo circa, nello specifico dal 1898 al 1991".