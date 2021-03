18.03.2021 h 12:08 commenti

Centinaia di studenti delle scuole pratesi incrociano le braccia contro la Dad: "Non ce la facciamo più!”

La protesta si è svolta stamani, in concomitanza con un’assemblea online promossa dalla Rete degli Studenti medi di Prato: "Dopo mesi e mesi di promesse sul rientro duraturo in presenza, invece ci ritroviamo ancora una volta ad essere chiusi in casa"

La protesta contro la Dad (didattica a distanza) in tutte le scuole arriva anche alle superiori, dopo l'iniziativa delle mamme della primaria Meucci, che hanno fatto fare lezione ai loro bambini sul marciapiede della scuola ( LEGGI ).

Oggi, 18 marzo, centinaia di studentesse e di studenti delle scuole di Prato hanno scioperato contro la didattica a distanza. Un'iniziativa lanciata dalla Rete degli Studenti medi di Prato. Alcuni di loro, in più di 100, si sono riuniti in un’assemblea online per discutere degli effetti che la didattica a distanza sta avendo nelle loro scuole.

“Eravamo tante e tanti - dice Marta Fattori, coordinatrice della Rete -, provenienti da tutte le scuole della provincia, tant’è che la piattaforma che stavamo usando non ce l’ha fatta a contenerci tutti. Da quest’assemblea è emersa la voce unanime di noi studenti che, continuamente spostati da casa a scuola e viceversa, non ce la facciamo più. Pensiamo che tutto questo avvenga a causa di chi dovrebbe rendere le nostre scuole degli spazi sicuri e, dopo mesi e mesi di promesse sul rientro duraturo in presenza, invece ci ritroviamo ancora una volta ad essere chiusi in casa. Non ce la facciamo più!”.