Centinaia di richieste al numero verde della Prefettura. Ecco i quesiti più frequenti

In media arrivano cento telefonate al giorno per avere chiarimenti sugli spostamenti, ma anche per attivare i servizi di spesa a domicilio. I volontari impegnati anche nella compilazioni dei moduli per uscire di casa

Una media di cento telefonate al giorno arrivano al numero verde 800 800 456 istituito dalla prefettura (leggi ). Tanti i quesiti che arrivano, non solo dalla provincia di Prato, ma anche da Agliana e Campi Bisenzio. A gestire il servizio la Diocesi e l'Associazione nazionale carabinieri che, per l'occasione ha anche “arruolato” otto volontari temporanei. “Le domande che arrivano – spiegano i volontari dell'Associazione carabinieri – sono principalmente sulle modalità degli spostamenti, nelle ultime ore siamo stati sommersi dai chiarimenti relativi alla circolare che riguarda i minori. Abbiamo avuto anche quesiti che riguardano l'attivazione dei pasti a domicilio, ma anche segnalazioni di assembramenti. Generalmente siamo in grado di dare risposte nell'immediato, se invece dobbiamo documentarci anche noi come è successo per un artigiano che chiedeva l'autorizzazione a muoversi fuori regione, ci confrontiamo direttamente con gli uffici della prefettura. Per evitare lunghe attese poi richiamiamo i cittadini”.Le telefonate, il servizio è attivo tutti i giorni , sono in costante crescita, tanto che sono state attivate due linee. Cinque uomini per squadra che si alternano nel servizio dopo essere stati formati: “Capita che chiamino anche persone che hanno bisogno di essere rassicurate, e per questo la nostra risposta è ancora più importante. Una signora ieri era nel panico perchè aveva bisogno della consegna a domicilio della spesa, le abbiamo fornito il numero del servizio e poi l'abbiamo richiamata per assicurarci che fosse riuscita ad attivarlo”.Oltre a rispondere al telefono i volontari hanno attivato anche un servizio di mail e whatapp per inviare documenti, in primis il modulo per gli spostamenti, in questo caso, se c'è bisogno aiutiamo le persone anche a compilarlo. In una prima mappatura degli utenti il numero maggiore di chiamate arriva da Prato città, segue Vaiano e Vernio, dove le domande riguardano soprattutto i chiarimenti per la spesa e da Agliana e Campi Bisenzio comune di residenza di figli che però hanno i genitori anziani a Prato.