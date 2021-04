13.04.2021 h 11:34 commenti

Centinaia di foto pedopornografiche scoperte nel computer di un insegnante di educazione fisica

L'uomo è stato arrestato dalla polizia postale dopo la denuncia di moglie e figlio. Il giudice lo ha però scarcerato disponendo solo la sospensione dall'attività didattica

E' stato rimesso in libertà dal giudice, con la misura cautelare della sospensione dall'attività didattica, l'insegnante di educazione fisica sessantenne, residente in provincia di Prato, arrestato lo scorso fine settimana dagli agenti della polizia postale di Firenze con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. In particolare, come si legge sull'edizione di oggi della cronaca di Prato della Nazione, i poliziotti avrebbero trovato qualche centinaio di immagini di bambine e minori fra i 10 e i 14 anni che l'uomo aveva scaricato sul proprio computer. Il sessantenne, insegnante di educazione fisica in una scuola media del Pistoiese, sarebbe stato denunciato dalla moglie e dal figlio, che avevano scoperto le foto sul computer del congiunto.

Ieri, 12 aprile, il docente è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato, Francesca Scarlatti, per l’udienza di convalida dell’arresto. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere ma il giudice ha respinto la richiesta e ha disposto solo la sospensione dall'attività didattica, con l'immediata scarcerazione dell'uomo.