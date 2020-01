24.01.2020 h 13:48 commenti

Centinaia di dosi di shaboo e ecstasy pronte per lo spaccio, la Squadra mobile arresta un ventenne

Oltre 600 grammi di droga trovati nell'appartamento del giovane, nella zona di Pratilia. Lo stupefacente avrebbe fruttato più di 100mila euro. Lo spacciatore era già stato arrestato nella primavera dello scorso anno a Venezia nell'ambito di un'operazione che portò al sequestro di circa due chili di marijuana

Shaboo e ecstasy, in tutto più di 600 grammi per un valore sul mercato di 115mila euro. E' quanto hanno trovato gli agenti della Squadra mobile di Prato nell'appartamento di un cinese di 20 anni, arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 23 gennaio. Il giovane, clandestino e pregiudicato – lo scorso maggio finì in manette a Venezia nell'ambito di un'operazione antidroga che portò al sequestro di quasi due chili di marijuana – da qualche giorno era controllato dalla polizia perché sospettato di gestire un giro di spaccio di droga piuttosto consistente. Sospetto che è stato confermato dal quantitativo di stupefacente custodito in casa, un monolocale in un residence nella zona di Pratilia. I poliziotti, intervenuti in borghese, hanno aspettato il ventenne all'interno dello stabile e lo hanno fermato appena uscito dall'abitazione. La droga sequestrata era già divisa in involucri singoli pronti per lo smercio. Sequestrata anche una bilancina di precisione e centinaia di bustine di plastica per confezionare le dosi. Secondo le indagini, shaboo e ecstasy sarebbero finite nei locali gestiti e frequentati dai cinesi in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno cinese. E proprio questa ricorrenza ha spinto la polizia a intensificare i controlli antidroga per contrastare lo spaccio in un momento, come appunto il Capodanno, che comporta un aumento degli eventi e delle feste nei locali cinesi.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus