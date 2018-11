03.11.2018 h 12:34 commenti

Centenario Grande Guerra, Fratelli d'Italia organizza una manifestazione a Oste

L'appuntamento è per domani alle 10,30 in via del Pantano prevista la partecipazione anche di parlamentari e consiglieri regionali.

Domani, domenica 4 novembre, in occasione dei festeggiamenti per il centenario della fine della Grande Guerra, Fratelli d’Italia organizza ad Oste la manifestazione “Non passa lo straniero”. Il ritrovo è alle 10,30 in via del Pantano all’altezza del civico 40.

“Qui - spiega il capogruppo Matteo Mazzanti - esiste un pezzo di città dove, purtroppo, lo straniero è passato eccome: una realtà industriale cinese che le forze dell’ordine ed il Comune hanno già chiuso svariate volte, in quanto fuori da ogni legge ed in barba a qualsiasi normativa. Ma ogni volta, dopo 48 ore dalla chiusura, la stessa realtà riapre, con una ragione sociale diversa, ma sempre nella più assoluta illegalità. Riporteremo il tricolore in questo lembo di terra dove, purtroppo, lo Stato è impotente e le istituzioni sembrano essersi arrese”.



