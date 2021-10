01.10.2021 h 23:05 commenti

Centauro in sorpasso finisce a terra, portato al pronto soccorso in codice rosso

L’incidente è avvenuto a Montemurlo tra la Vecchia Montalese e via Lippi. L’automobilista voleva evitare la lunga fila che si è creata dopo la chiusura di via Berlinguer per un tamponamento tra tre auto

Grave incidente stradale questa sera, 1 ottobre, a Montemurlo. Un centauro di 44 anni è finito all’ospedale in codice rosso dopo essere caduto a terra in via Lippi. L’incidente è frutto di una situazione complessa e critica provocata da un altro sinistro avvenuto a poco distanza. Attorno alle 20 infatti, è stato chiuso al traffico in direzione Montemurlo, il tratto di via Berlinguer all’altezza di McDonald per un tamponamento tra tre auto. Il traffico è stato quindi deviato verso la vecchia Montalese in direzione Bagnolo. Si sono formate lunghe file. Un automobilista ha pensato di provare una strada alternativa svoltando dalla vecchia Montalese in via Lippi. In quel momento è sopraggiunto in sorpasso il motociclista. Non è chiaro se il 44enne abbia perso il controllo della moto nel tentativo di evitare la macchina o se sia stato colpito, ma è caduto a terra finendo sotto l’auto. Sui due incidenti sono intervenuti polizia municipale, carabinieri e personale inviato dal 118.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

