Cent'anni per Leonarda arrivata a Prato dopo il terremoto del Belice

A festeggiarla anche un nipote venuto apposta dalla Spagna. La neocentenaria è a Prato dal 1968 per raggiungere un figlio che aveva trovato lavoro in città. Intorno alla torta quattro generazioni e una storia che unisce la Sicilia con la Toscana

Un compleanno internazionale per Leonarda Gasperini che oggi 10 ottobre festeggia 100 anni, ad aiutarla a spegnere le candeline anche un nipote che è tornato appositamente dalla Spagna, ma intorno alla torta anche figli e pronipoti fino alla terza generazione. Leonarda è nata a Castelvetrano in Sicilia ed è arrivata in città nel 1968 dopo il terremoto del Belice dove lei e il marito hanno perso tutto. A Prato c'era uno dei figli che aveva trovato lavoro in un' azienda tessile e così la scelta è stata quasi obbligata per ricostruire una vita rimasta sepolta sotto le macerie. Leonarda, oltre a curare i nipoti , la mattina faceva le pulizia al cinema San Martino dove il marito la sera arrotondava la pensione facendo la maschera. Questa sera nella casa di San Paolo le quattro generazioni saranno riunite per festeggiare un traguardo importante.

