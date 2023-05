16.05.2023 h 11:03 commenti

Cena benefica per Ant, un modello sanitario virtuoso anche dal punto di vista economico

Venerdì 26 maggio al Convitto Cicognini, sarà l'occasione anche per premiare sette donne che si sono distinte per il loro impegno. Secondo la ricerca di Human Foundation le prestazioni di Ant hanno standard qualitativi alti e costi quasi sette volte inferiori a quelli del sistema sanitario pubblico

Una serata dedicata alla raccolta fondi per Ant e a sette donne che nel campo della cultura, del sociale, dell'imprenditoria e della sanità si sono distinte nel corso del 2022.

L'appuntamento è per venerdì 26 maggio alle 19,30 con Meravigliosamente donne in Ant nelle sale del convitto Cicognini dove, per l'occasione, gli studenti faranno da ciceroni agli ospiti.

Le premiate sono Sabrina Pientini responsabile cure palliative per Prato e Pistoia, Francesca Ranaldi coordinatrice del Centro antiviolenza la Nara, Patrizia Quadrati titolare di Manteco, Virginia Ucchino campionessa di pallamano, Sara Spampani dell'azienda Zona, Chiara Maggenti general manager di Atlelier Damiano Carrara e la giornalista Silvia Gambi.

"Ant - ha sottolineato Tiziano Sperandini delegato Ant per Prato e Pistoia - nel nostro territorio sta seguendo 200 persone. Putroppo soffriamo anche noi di carenza di personale, manca un medio co e un infermiere. Eppure il nostro modello secondo l'indagine condotta da Human Foundation è quello vincente sia dal punto di vista della qualità sia economico: 1.500 euro contro i 7.000 spesi all'interno del sisstema sanitario nazionale. Oltre all'importanza dell' aspetto economico fondamentale, questa metodologia permette al malato di essere curato a casa e questo è un valore aggiunto inestimabile".

La serata sarà presentata da Maria Michela Mattei e vede la presenza dell'artista Edoardo Nardin mentre gli chef Niccolò Palumbo e David Nesi cureranno la cena. L'evento ha il patrocinio del Comune di Prato. "Un'associazione - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni - che è fondamentale per il nostro territorio. Purtroppo le richieste di intervento sono sempre in aumento, da qui l'importanza anche di finanziare le attività". Tra i servizi offerti, oltre a quelli per le cure domiciliari ai malati di tumore, anche le giornate di prevenzione nelle piazze, ma anche all' interno delle aziende che ne faranno richieste. "Stiamo firmando una convenzione - ha spiegato il delegato - con un'importante azienda che permetterà di organizzare 15 giornate di prevenzione rivolte alla cittadinanza".