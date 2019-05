16.05.2019 h 14:48 commenti

Cellulare alla guida: 42 automobilisti multati negli ultimi dieci giorni

Detrazione di 5 punti dalla patente e sanzioni da 165 euro, per un totale di quasi 7.000 euro. La polizia municipale ha di recente intensificato i controlli per aumentare la sicurezza stradale

Ba.Be.

Una cattiva abitudine purtroppo molto diffusa. Negli ultimi dieci giorni sono ben 42 gli automobilisti sorpresi dalla polizia municipale mentre utilizzavano il telefono alla guida. Tutte le sanzioni sono state fatte da agenti in divisa a bordo di motocicli, con multe di 165 euro ai conducenti e detrazione di 5 punti dalla patente (10 per i neo-patentati). A due dei guidatori è stata anche ritirata la patente.Di recente le pattuglie della Zona Centro del Reparto Territoriale della Municipale hanno deciso di intensificare la sorveglianza, per aumentare la sicurezza stradale e quella urbana. Nella sintesi dei controlli degli ultimi dieci giorni rientrano anche un veicolo sequestrato per assenza di assicurazione e revisione e per guida senza patente e cinque daspo urbani.Il veicolo confiscato è una Peugeot 206 condotta da un cittadino di nazionalità cinese, fermato in via Becagli. La vettura è subito risultata sprovvista di assicurazione e revisione. Ulteriori accertamenti hanno permesso alla pattuglia di scoprire anche che il conducente era privo di patente, perché mai conseguita, e che il veicolo era già stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo da altro organo di polizia.Sul fronte della sicurezza urbana, sono stati invece impartiti cinque ordini di allontanamento, i cosiddetti “daspo urbani”, nei confronti di tre parcheggiatori abusivi e di due cittadine rom, già note agli uffici. Per quest’ultime si tratta infatti della seconda violazione commessa e saranno perciò richiesti alla Questura gli ulteriori provvedimenti di divieto di accesso previsti dalla legge.