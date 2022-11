02.11.2022 h 15:55 commenti

Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate, le celebrazioni in provincia

A Carmignano verrà inaugurato un giardino dedicato agli alpini, a Prato il prefetto leggerà il messaggio di Mattarella dopo la deposizione della corona d'allora davanti al monumento dei Caduti

Tutto pronto per le celebrazioni del IV novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate. A Prato le cerimonie in programma per la Giornata prenderanno avvio con la Messa in suffragio dei Caduti alle 9.30 in Cattedrale, con la partecipazione del sindaco Matteo Biffoni e delle altre autorità cittadine.

Al termine il corteo partirà da piazza del Duomo per raggiungere piazza Santa Maria delle Carceri dove alle 10.30 si terrà la cerimonia militare con l’Alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti a cura di Comune di Prato e Prefettura. Ad aprire la manifestazione sarà l 'antica tradizione dell'arma di cavalleria del " passaggio del cavallo scosso".

Nella stessa occasione avverrà la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte del Prefetto di Prato Adriana Cogode.

Durante la mattina l’assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi deporrà delle corone di alloro ai Monumenti e ai Cippi commemorativi sparsi nel territorio comunale. Alle 16 in piazza Santa Maria delle Carceri la giornata si concluderà con la cerimonia di Ammainabandiera.

A Montemurlo l'appuntamento è alle 12 al monumento ai caduti in piazza della Libertà lato via Matteotti. Dopo la deposizione di una corona d'alloro, il sindaco Simone Calamai pronuncerà il discorso commemorativo in ricordo dei caduti della Prima guerra mondiale e delle vittime di tutti i conflitti. "Il 4 novembre ricordiamo la fine della Prima guerra mondiale e, mai come quest'anno, attraverso la celebrazione di questa importante giornata chiediamo ancora una volta la fine di ogni ostilità in Ucraina e facciamo appello alla pace tra i popoli. - sottolinea il sindaco Simone Calamai- Stiamo vivendo un momento delicatissimo ed è necessario che a livello internazionale si cominci a percorrere seriamente la via della mediazione politica e della diplomazia".

La consueta celebrazione del IV novembre a Carmignano quest’anno si veste di novità. Accanto alle cerimonie istituzionali alla presenza della autorità e delle associazioni dell’Arma, sabato 5 novembre, alle 14,30, in Piazza Buccheri a Comeana, zona Boschetti, verrà inaugurato il Giardino degli Alpini, uno spazio nel quale, durante il pomeriggio, verranno piantati alcuni alberi donati dal Gruppo alpini di Siena. A seguire un ristoro con vino, dolci e parampolo. "Un omaggio - ha sottolineato il sindaco Edoardo Prestanti - al corpo armato che più di ogni altro è legato alle tragiche quanto eroiche gesta dei nostri soldati durante la Prima Guerra Mondiale".

Per tutta la settimana, infine, gli alunni delle terze medie dell’Istituto Comprensivo Il Pontormo parteciperanno alle visite guidate alla Cappella dei Caduti, curata dall’amministrazione comunale.

