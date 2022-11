04.11.2022 h 17:49 commenti

Festeggiata la ricorrenza del IV novembre, la cerimonia civile in piazza delle Carceri

Prima la messa in Duomo, poi la deposizione della corona ai caduti per ricordare la giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate. Ad aprire la commemorazione il rito del "cavallo scosso"



A Montemurlo il sindaco Simone Calamai ha deposto la corona di alloro ai piedi del monumento dei caduti in piazza della Libertà. Nonostante il giorno feriale, sono stati tanti i cittadini e le associazioni montemurlesi presenti. Calamai nel ricordare il Milite Ignoto, ha voluto volgere un pensiero a tutte le vittime dei conflitti, a coloro dati per dispersi, che non hanno neppure il diritto ad una tomba. Infine ha ringraziato tutte le forze dell'ordine per il lavoro quotidiano svolto a servizio della sicurezza della comunità.

A Poggio a Caiano la ricorrenza sarà celebrata, come di consueto, domenica 6 novembre. Ecco il programma : alle 9,45 deposizione corona al Monumento ai caduti a Poggetto, alle 10,30 messa nella chiesa di Santa Maria del Rosario, alle 11,30 cerimonia nella cappella dei Caduti della chiesa di Santa Maria del Rosario, alle12 deposizione della corona al Monumento ai caduti in Piazza XX Settembre.

Si è celebrata oggi 4 novembre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Le cerimonie sono iniziate alle 9,30 con la messa in Duomo officiata dal vescovo Giovanni Nerbini, a suffragio di tutti i caduti, a cui hanno partecipato le autorità civili e militari .Alle 10,30 in piazza delle Carceri il sottosegretario agli esteri Giorgio Silli, il prefetto Adriana Cogode, il sindaco di Prato Matteo Biffoni e la vicepresidente della Provincia Federica Palangi hanno deposto la corona di alloro ai piedi del monumento ai caduti.Ad aprire la manifestazione l’antica tradizione dell’arma di cavalleria del "passaggio del cavallo scosso” che ricorda quando l'animale torna dal campo di battaglia nell'accampamento, senza il suo cavalier morto in battaglia.Il prefetto Adriana Cogode ha poi letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Tra le autorità presenti in piazza anche la parlamentare Chiara LaPorta, la consigliera regionale Ilaria Bugetti e i rappresentanti dei Comuni della Provincia.Il Comandante Provinciale dei carabinieri Colonnello Francesco Zamponi ha accompagnato il prefetto nel passaggio in rassegna dello schieramento, formato, dal 183° reggimento paracadutisti Nembo di Pistoia, dai marinai dell'Accademia Militare Navale di Livorno, dagli avieri dell'Istituto Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, dai carabinieri del Comando Provinciale dei Carabinieri Gruppo Forestale, dai finanzieri del Comando Provinciale Guardia di Finanza, dal Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, dalle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, dagli agenti della polizia di stato, della polizia Penitenziaria, dei vigili del fuoco,della polizia provinciale e municipale.