Cede porzione di tetto in una palazzina nella zona dei Ciliani

E' successo nel tardo pomeriggio di oggi: sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Non si segnalano feriti

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio di oggi 9 ottobre, per il crollo di parte del tetto di una palazzina tra via Ciliani e via Garigliano, nella zona del Sacro Cuore. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta e non sono segnalati feriti. Secondo quanto appreso, il crollo ha interessato una porzione del tetto di un edificio composta da tre appartamenti. Quello che si trova all'ultimo piano, interessato dal crollo, sarebbe disabitato. I vigili del fuoco hanno evacuato le famiglie che abitano negli altri due appartamenti, ma già in serata i residenti hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni, dopo le verifiche sulla stabilità della palazzina. Il tratto di strada interessato, è stato chiuso per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Da accertare le cause del crollo.

