20.03.2018 h 19:28 commenti

Cede la strada in via Guazzalotri, residenti e commercianti chiedono un intervento risolutivo

Sul selciato si è aperta una piccola voragine nelle scorse ore con gravi rischi per gli automobilisti. L'area interessata è stata transennata

È comparsa una piccola voragine in via Guazzalotri a Iolo. Forse il ghiaccio delle ultime settimane, ha provocato un cedimento della strada. Il Comune è intervenuto transennando l'area per evitare che auto e motorini ci passino sopra. Si procede a senso unico dal centro del paese. Divieto di accesso per il senso contrario. Secondo i residenti non è la prima volta che accade e tutto dipenderebbe dalla scarsa manutenzione della strada e da lavori precedenti non eseguiti a regola d'arte. Da qui la richiesta di non limitarsi al semplice tappare la buca, ma di allargare l'intervento di sistemazione a tutta la via.