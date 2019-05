20.05.2019 h 18:58 commenti

Cede l'asfalto durante i lavori in via di Maliseti e il camion sprofonda nel terreno

L'incidente ha coinvolto un mezzo di Endiasfalti e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Probabilmente è stata danneggiata la fognatura sottostante e i tecnici del Comune hanno fatto un sopralluogo



Un camion di Endiasfalti, impegnato nei lavori in via di Maliseti a Narnali, è sprofondato oggi, 20 maggio, provocando gravi danni sia alla strada sia alla fognatura sottostante. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere il camion. Il Comune, una volta avuto notizia del fatto, ha subito inviato i tecnici, anche per capire meglio l'entità del danno. Il camion è sprofondato nel lato dove era stato rimosso l'asfalto e doveva essere posato il nuovo strato di bitume.

E' presto, al momento, per capire cosa accadrà. Di sicuro la strada resterà chiusa più a lungo di quanto ipotizzato in un primo tempo. L'asfaltatura si sarebbe dovuta chiudere oggi o al più tardi domani. Adesso, invece, si rischia un allungamento dei tempi, come avvenuto in via Fauli a Mezzana per un problema analogo.