02.07.2023 h 14:41 commenti

Cede il sentiero e il cavallo cade nel fossato, recuperato dai vigili del fuoco

L'incidente è successo stamani in una zona impervia sopra Montemurlo. E' stato necessario sedare l'animale per poi procedere al recupero utilizzando anche un'autogru

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato anche un'autogru, per soccorrere un cavallo caduto per alcuni metri in un fossato in zona impervia a causa del cedimento del sentiero che stava percorrendo. E' successo verso le 11.30 di stamani, domenica 2 luglio, in via di Guzzano nel Comune di Montemurlo.

Dopo l'allarme, è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, che ha operato in stretta sinergia con il veterinario. Le operazioni si sono svolte con l’utilizzo di imbrago speciale per bovini-equini, e di verricello e tirfort che hanno permesso, dopo circa un'ora e mezzo, il recupero del cavallo che era stato preventivamente sedato per evitare che potesse farsi del male durante le complicate fasi di recupero. Per fortuna l’animale appariva spaventato ma in buone condizioni.