Cede il controsoffitto di una confezione, operaio precipita da un’altezza di quasi quattro metri

È successo nella tarda mattinata di oggi in via di Grignano. Sul posto 118 e carabinieri. L’uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato portato in ospedale in codice rosso

Grave incidente sul lavoro questa mattina, 3 settembre, in via di Grignano, all’interno di una confezione gestita da cinesi. Un dipendente di 48 anni, cinese, è caduto dal controsoffitto dove era salito forse per effettuare qualche intervento di manutenzione. Il peso del corpo ha provocato il crollo dei pannelli e l’uomo è finito a terra dentro la ditta dopo un volo di quasi quattro metri. Gli operai presenti hanno subito dato l’allarme. Il 118 ha invitato sul posto un’ambulanza della Croce d’oro con medico a bordo che ha prestato sul posto le prime cure e poi accompagnato il ferito al Santo Stefano in codice rosso. Ha riportato un trauma cranico e ha delle sospette fratture agli arti inferiori ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri del Radiomobile di Prato che hanno effettuato i primi accertamenti, richiesto la presenza della titolare, assente al momento dell’accaduto, e contattato l’Asl per l’approfondimento della dinamica dell’incidente per accertare eventuali violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

