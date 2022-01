Per evitare di pagare il debito con l'Erario, pari a oltre 587mila euro per tasse non pagate, della una società immobiliare, aveva ceduto un capannone alla società aperta da una sua ex dipendente e finora rimasta inattiva. Ma il trucco è stato scoperto dai finanzieri del Gruppo di Prato che hanno posto sotto sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, sia l'immobile sia i conti correnti riconducibili a due imprenditori cinesi, entrambi denunciati per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Le indagini della guardia di finanza hanno rivelato una serie di gravi incongruenze sulla sospetta cessione del capannone, valutato 600mila euro e unica garanzia per il pagamento del debito erariale da parte della società immobiliare. In particolare le Fiamme Gialle hanno scoperto che l'immobile era stato ceduto ad una società con sede a Pistoia finora rimasta inattiva. Non solo, la rappresentante legale di questa ditta era stata una dipendente dell'amministratore dell'immobiliare con il quale continuava a mantenere rapporti personali. E' stato inoltre appurato che la vendita era avvenuta senza passaggio materiale di denaro ma solo tramitre accollo del mutuo ipotecario in essere da parte della società immobiliare, sul conto corrrente della quale venivano via via versate le cifre necessarie a saldare la rata.

Insomma, un quadro piuttosto evidente, per gli inquirenti, di vendita fittizia per evitare di pagare il debito erariale da parte della società immobiliare nel frattempo posta in liquidazione e senza più beni materiali nella sua disponibilità.