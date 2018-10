09.10.2018 h 09:51 commenti

Cede eroina ad un giovane ma i carabinieri vedono tutto e lo arrestano, venticinquenne in manette

L'arresto nella serata di ieri a Mezzana. I militari, in abiti civili, hanno notato uno scambio sospetto e sono intervenuti. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio due persone sono invece state denunciate per il mancato rispetto del foglio di via e per il porto illegale di una mazza da baseball

La cessione di droga è avvenuta sotto gli occhi dei carabinieri e lo spacciatore, un nigeriano di 25 anni, è finito in manette. Il giovane è stato arrestato nella serata di ieri, lunedì 8 ottobre, nella zona di Mezzana. I militari, in abiti civili, hanno notato lo scambio tra il nigeriano ed un pratese e sono intervenuti. Sequestrata una dose di eroina. Il venticinquenne comparirà oggi davanti al giudice per rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Inoltre, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri del Nucleo radiomobile insieme ai colleghi della Compagnia di intervento operativo di Firenze, hanno denunciato un pregiudicato pistoiese che non ha rispettato il foglio di via obbligatorio dal comune di Prato; l'uomo è stato fermato e controllato nei pressi della stazione centrale. Guai anche per un pratese di 20 anni nella cui auto è stata trovata una mazza da baseball il cui porto è vietato dalla legge. Il giovane è stato perciò denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere.



Edizioni locali collegate: Prato

