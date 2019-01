09.01.2019 h 14:47 commenti

Sei nuove telecamere per la sicurezza del centro, più sorveglianza anche nella zona della Passerella

I dispositivi lavorano anche in situazioni di semi buio, le immagini saranno condivise con le centrali della Municipale, della Guardia di Finanza, delle forze dell' ordine e dei vigili del fuoco.

Sei telecamere sorveglieranno piazza Ciardi, la zona di via Amendola - asilo il Campino e piazza Landini, un’operazione gestita dal comune insieme a Estracom che porta a 146 le telecamere attive in città. “Con questa operazione – ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni – abbiamo dato una risposta concreta alle richieste dei cittadini, ma abbiamo fatto un passo ulteriore: i dati saranno condivisi con la Municipale, le forze dell’ordine, la guardia di finanza e i vigili del fuoco in modo da monitorare in tempo reale il territorio”.

I dispositivi sono già attivi, quelli collocati alla Passerella sono in grado di rilevare le immagini anche in situazioni si semi buio, e presto verranno affiancate da altre quattro posizionate nel centro storico, fra piazza del Pesce e piazza del Comune. “Intensificheremo la presenza della videosorveglianza anche nelle zone periferiche – annuncia Biffoni - mentre abbiamo già posizionato due nuove dispositivi in piazza Falcone e Borsellino all’ingresso del tribunale che ora è controllato da otto telecamere”. Un sistema che con il 5G diventerà ancora più di qualità. “A fine mese – ha sottolineato Fabio Niccolai direttore generale Estracom - i tecnici del ministero dello Sviluppo economico verranno nella nostra sede per testare un prototipo di telecamera che abbiamo realizzato in collaborazione con l’università di Firenze. L’obiettivo è di avere immagini di alta qualità, utilizzando una videocamera di 30 megapixel comandata da un apposito software, anche senza utilizzare la fibra”. Il dispositivo potrà essere montato sui veicoli delle forze dell’ordine per monitorare in tempo reale il territorio.



Edizioni locali collegate: Prato

